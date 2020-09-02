İngiltere Başbakanı Johnson: Navalnıy olayında adaletin yerini bulması için uluslararası ortaklarımızla çalışacağız

İngiltere Başbakanı Johnson, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in ‘zehirlenmesi’ olayında adaletin yerini bulması için İngiltere’nin uluslararası ortakları ile birlikte çalışacağını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu davada adaletin yerini bulması için İngiltere’nin uluslararası ortakları ile birlikte çalışacağını ifade etti.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Johnson, “Aleksey Navalnıy’e karşı kimyasal silahın kullanılması rezalet. İngiltere'de Noviçok ile zehirlenmenin ölümcül sonuçlarını ilk elden biliyoruz. Rus hükümetinin şimdi Sayın Navalnıy’e ne olduğunu açıklaması gerekiyor. Adaletin yerini bulması için uluslararası ortaklarımız ile birlikte çalışacağız” ifadelerini paylaştı.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman ordusuna ait laboratuvar uzmanlarının, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'in Noviçok grubundan askeri bir maddeyle zehirlendiğini ileri sürmüştü. Alman hükümeti konuya ilişkin olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile irtibata geçmeyi planlıyor.

Diğer yandan İngiltere’nin ‘Noviçok’ diye adlandırdığı A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, Sputnik’e açıklamasında Navalnıy’da ortaya çıkan semptomların Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğini belirtti.

Rink, Navalnıy’in ‘zehirlenmesi’ olayını Noviçok’a bağlama girişimlerinin mutlak siyasi saçmalık olduğunu, ‘zehirlenmeyi’ doğrulayabilecek olan örneklerin ise Rusya’ya teslim edilmeyeceğini ifade etti.