Belarus'ta muhalif liderlerden Kolesnikova, Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandı

Minsk'te maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürülen Belarus Koordinasyon Konseyi üyesi ve muhalif gösterilerin liderlerinden Mariya Kolesnikova, Ukrayna'ya girmeye çalışırken sınırda yakalandı.

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan 9 Ağustos seçimlerinin yenilenmesini isteyen muhalifler tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi'nin üyesi Kolesnikova'nın arkadaşları, muhalif ismin sokak ortasında maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürmüştü. Diğer muhalif isimler İvan Kravtsov ve Anton Rodnenkov'dan haber alınamadığı belirtilmişti.

Sputnik'e konuşan Belarus Devlet Sınır Komiyesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Kolesnikova'nın İvan Kravtsov ve Anton Rodnenkov ile birlikte bu sabah saatlerinde Ukrayna sınırında yakalandığını belirtti.

Bıçkovskiy, "Kolesnikova, Kravtsov ve Rodnenkov, BMW marka bir araçla gümrük sınır noktasını geçerek Ukrayna'ya doğru ilerliyordu. Ancak sınır kontrol noktasına gelen araç birden hızlanarak bir sınır güvenlik birliği askerinin hayatına yönelik tehdit oluşturdu. Kolesnikova'nın aracın dışına fırladığı ve aracın yoluna devam ettiği görüldü" dedi.

Kolesnikova, Kravtsov ve Rodnenkov'un sınırın Ukrayna tarafında yakalandığını anlatan Bıçkovskiy, Kolesnikova'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tıbbi desteğe ihtiyacı olmadığının altını çizdi.

Lukaşenko'nun karşısındaki güçlü muhalif isimlerden biri olan Kolesnikova, yeniden seçim isteyen protestocular tarafından gösteri ve grevlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Dün Belarus Koordinasyon Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mariya Kolesnikova, Liliya Vlasova, Anton Rodnenkov, İvan Kravtsov’un derhal serbest bırakılmasını ve ayrıca Olga Kovalkova, Pavel Latuşko ve Svetlana Tihanovskaya’nın ülkeye özgürce dönme olasılığının teyit edilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç'in de yönetim kurulunda yer aldığı Koordinasyon Konseyi, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi amacıyla kurulmuştu.