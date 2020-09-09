Lukaşenko: Dış güçlerin dahli olmasa ülkemde şu an yaşanan karışıklıklar olmazdı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde bir aydan beri kendisine karşı düzenlenen protestolara ilişkin olarak, dışarıdan birtakım güçler tarafından yönetilmese ülkesinde şu anda olanların yaşanmamış olacağını ifade etti. Ayrıca, ülkesinden kaçmaya niyetli olmadığını da ekledi.

Belarus lideri Lukaşenko, Rossiya Segodnya haber ajansı ile RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da içlerinde olduğu Rus gazetecilere röportajında, bir soru karşısında, “Ülkemde herhangi bir istikrarsızlık yok. Ayrıca, biliyorsunuz ki dış faktör olmasa şu an yaşananlar yaşanmazdı” dedi.

‘Belarus’taki protestoları Amerikalılar Telegram kanalları üstünden, Çekya kendi merkezinden yönetiyor’

Ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerinden bu yana süren protestoların nereden yönetildiğini, Rusya’nın da bildiğini söyleyen Belarus Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikalılar Varşova yakınlarındaki bir yerden Telegram kanalları üstünden, Çek Cumhuriyeti ikinci bir yerden yönetiyor. Litvanya ve ne ne yazık ki Ukrayna’da da Belarus’taki durumu etkilemek için merkezler oluşturuyorlar.”

Lukaşenko bu nedenlerle Rusya ile sınırları dışında komşularının hepsiyle sınırlarını güçlendirdiklerini belirtti.

‘Yeni devlet başkanlığı seçimlerinin tarihini konuşmak için erken’

Belarus lideri bir soru karşısında da yeni devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesine tamamıyla karşı olmadığını kaydetti, ancak seçimlerin ne zaman düzenlenebileceğini konuşmak için erken olduğunu söyledi.

‘Ben korkağın biri değilim, ülkedemden hiçbir yere kaçmayacağım’

Lukaşenko ayrıca, ülkesinden hiçbir yere kaçmadığını, kaçmaya niyetli de olmadığını belirtti:

“Ben korkağın biri değilim, korkmuyorum. Yani hiçbir yere kaçmadım ve kaçmayı planlamıyorum da. Çocuklarım da hiçbir yere gitmiyor.”