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    Nazi selamı veren iki Alman polis açığa alındı

    Almanya'da aşırı sağ paylaşımları nedeniyle 29 polis açığa alındı

    © AFP 2020 / MICHELE TANTUSSI
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202009161042858825-almanyada-asiri-sag-paylasimlari-nedeniyle-29-polis-aciga-alindi/

    Almanya, WhatsApp gruplarında aşırı sağ propaganda paylaştığından şüphelenilen 29 polis açığa alındı. Polislerden en az ikisinin yıllardır aktif görevde olduğu belirtildi.

    Emniyet teşkilatı içerisindeki ırkçılık ve şiddet tartışmalarının devam ettiği Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yürütülen soruşturma sonucu ırkçı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 29 polis görevden alındı. Polislerden bazılarının yönetici düzeyinde bazılarının ise özel kuvvetler gibi önemli birimlerde görev aldığı bilgisi paylaşıldı.

    Eyaletin İçişleri Bakanı Herbert Reul, karakollar ve ikamet adresleri dahil 34 lokasyonda yapılan incelemelerde Neonazi yanlısı, aşırı sağcı propaganda yayınlarına, göçmen karşıtı materyallere el konulduğunu açıkladı.

    Baskında ele geçirilenler arasında Adolf Hitler resimleri ve gamalı haçların yanı sıra göçmenleri toplama kamplarındaki gaz odasında gösteren ya da siyahları vurmakla ilgili alaycı ifadelere yer veren görseller de bulundu.

    Bakan: Nutkum tutuldu

    Bu içeriklerin en az beş ayrı sohbet grubunda paylaşıldığı belirtildi. Gruplardan birinin 2012’de, en fazla paylaşım yapılan bir diğer grubun 2015’te kurulduğu, son mesajınsa 27 Ağustos’ta gönderildiği belirlendi.

    Elde edilen bulgular karşısında ‘nutkunun tutulduğunu’ söyleyen Herbert Reul, “Şu hoşa gitmeyen soruları kendimize sormak durumundayız: Bunu kim biliyordu? Buna yıllarca kim nasıl göz yumuldu? Kim göz yumdu?” ifadelerini kullandı.

    Bulgular, aşırı sağ ideolojinin yükselişine dair endişeleri tetiklerken; Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iki ay önce polisin ırksal profilinin kapsamına ilişkin soruşturma çağrılarını reddetmişti. Seehofer, ‘yapısal bir sorun olmadığını’ savunmuştu.

    Etiketler:
    Adolf Hitler, Kuzey Ren Vestfalya, Emniyet, WhatsApp, Aşırı sağ, Propaganda, Neonazi, Irkçılık, Polis, Almanya
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