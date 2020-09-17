Yunanistan'da okullara dağıtılan maskelerin boyutları yanlış hesaplandı: Yüzün tamamını kapatıyor

Yunanistan hükumetinin okullara dağıttığı ücretsiz maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması tepki çekti.

Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı kapsamında dağıtılan maskelerin yanlış ölçüm nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olduğu görüldü.

'Boyut başından beri çok büyüktü'

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos ise, Open TV’ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Maskeleri üreten firma da, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

'Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık'

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Maskeler, Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı.

Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise yaşanan durumun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunanistan'da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, yüzlerini kapatan maskelerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.