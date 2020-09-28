Merkel, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı ziyaret etti

Seibert, ziyaretin ne kadar sürdüğüne ve Merkel ile Navalnıy'ın görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi vermezken Rusya'dan hâlâ daha vakayla ilgili bir açıklama beklediklerini vurguladı.

Der Spiegel gazetesi, Merkel'in Navalnıy'ı ziyaret ederek gerçekleştirdiği bu sıradışı jestle Rus muhalifle dayanışma içinde olduğu mesajını verdiğini yazdı. Haberde "Başbakan Merkel'in muhalif politikacıyı ziyaret etmesi, Rusya hükümeti tarafından Berlin'in teslim olmayacağı ve gerçeği öğreneceği şeklinde anlaşılmalı" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Navalnıy, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak "Görüşme oldu ancak buna 'gizli' denemez. Ailemle yapılan özel bir görüşme ve sohbetti. Beni hastanede ziyaret etmesi nedeniyle Başbakan Merkel'e çok minnettarım" dedi.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

​20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşan ve Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılan yapılan testlerin zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu.