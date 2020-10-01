Ukrayna Dışişleri: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugünkü basın açıklamasında Kiev'in Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanmasından üzüntü duyduğunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tutarlılıkla desteklediğini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yayınlanan açıklamasında Kuleba, "Tutumumuz çok net, savaş her zaman keder, kayıplar, yıkımdır ve biz, şu anda Kafkasya'da bu olayların yaşanmasına içtenlikle üzülüyoruz. Ukrayna’nın dış politikasının temel taşlarından biri, devletlerin toprak bütünlüğüne verdiği destektir ve biz, aynı Azerbaycan'ın uluslararası alanda kabul görmüş sınırlar içinde toprak bütünlüğümüzü desteklediği gibi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tutarlılıkla destekledik. Ve bu ilke bizim için kesinlikle değişmedi" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Dağlık Karabağ'daki durumu izlediğini ve koordineli bir pozisyon için ortaklarıyla görüşmelerde bulunduğunu vurgulayan Kuleba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ’daki mevcut durum, sözüm ona ‘dondurulmuş ihtilafların’ aslında hiç te dondurulmadıklarını ve her an patlayabileceklerini, Avrupa'daki istikrarsızlık hücreleri olduklarını ve uluslararası toplumun çözümle buna uygun bir şekilde ilgilenmesi gerektiğini gösteriyor."