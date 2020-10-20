İsveç'ten Çinli telekomünikasyon devlerine yasak: Huawei ile ZTE, ülkenin 5G ağına giremeyecek

İsveç tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 5G ağının Çinli telekom grupları Huawei ile ZTE'ye yasaklandığı belirtildi. Yasaklama kararının 'güvenlik gerekçeleriyle' alındığı açıklandı.

İsveç Posta ve Telekom İdaresi (PTS) tarafından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler ile güvenlik servisi tarafından yapılan incelemenin ardından Çinli şirketlere ait ekipmanların kullanımının 'ülke güvenliğine zarar verdiği' kanaatine varıldığı ve söz konusu şirketlerin Ocak 2020'de yürürlüğe giren yasayla uyumlu bir şekilde ülkenin 5G ağından yasaklandığı belirtildi.

Akıllı telefon sektöründe dünya lideri olan Huawei, yeni nesil 5G cihazları konusunda ise dünyada ikinci sırada. Aynı şekilde, Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE'nin de 1 Ocak 2025'e kadar mevcut tüm kurulumları kaldırması gerekecek.

Bugün ilan edilen yasak, PTS'nin ülkede 10 Kasım'da başlaması planlanan 5G ihaleleri için dört başvuruyu onayladığını duyurmasıyla birlikte açıklandı. İhaleye kabul edilen şirketlerin ise hepsi İsveç merkezli olan Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sweden ve Teracom.

Çinli telekomünikasyon firmalarını 'casusluk yapmakla' suçlayan ABD de, internet altyapısından Huawei'yi çıkarmaları için her fırsatta müttefiklerine baskı yapıyordu.

İsveç'ten önce İngiltere de, Huawei tarafından üretilen ekipmanların yeni 5G ağı içerisinde kullanılmayacağını söylemişti ve ülkedeki şirketlere Huawei'ye ait ekipmanların kaldırılması için 2027'ye kadar süre vermişti.

Aynı şekilde, Fransa da Huawei'ye ait ekipmanlarının kullanımına ağır kısıtlamalar getirmişti.