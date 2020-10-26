Belarus'ta muhalefetten ulusal grev ilanı

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, bugün itibariyle ülkede ulusal grev ilan ettiklerini açıkladı.

Tihanovskaya, ülkede ulusal grev ilan ederek, grevin ‘Sadece işimi bırakmıyor, hukuksuzluğu ve adaletsizliğe son veriyorum’ sloganıyla gerçekleştirilmesi teklifinde bulundu.

“26 Ekim’de ulusal grev başlıyor” diyen Tihanovskaya, Belarusluların hukuktan mahrum bırakıldığını, ancak onu mutlaka geri alacaklarını, bu konuda da kendilerine barışçıl silahları olan dayanışmanın yardım edeceğini ifade etti.

Tihanovskaya, vatandaşlara işe gitmemelerinin yanı sıra yolları kapatmaları, devlete ait dükkanlardan alışveriş yapmamaları, devlet hizmetleri ve servislerinden faydalanmamaları, banka hesaplarından para çekmemeleri çağrısı yaptı.

Grevin iptal edilmesi için Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görevinden ayrılması, polis şiddetinin durdurulması ve tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması koşulu sunuldu.

Protestolarda ses bombalarının kullanıldığını belirten Tihanovskaya, Lukaşenko yönetimini ‘rejim’ olarak nitelendirerek, Minsk’in bu halkı hak etmediğini ileri sürdü.