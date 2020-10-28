AA: Fransa'da camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı

Fransa'daki Vernon Camisi'ne tehdit mesajı bırakıldığı bildirildi. Mesajda "Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel'in ölümünün hesabını vereceksiniz" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, Fransa'nın kuzeyindeki Vernon kentindeki caminin posta kutusuna bırakılan notta, Türklere, Araplara ve cami cemaatine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yer aldı.

Mesajda, "Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel'in ölümünün hesabını vereceksiniz" ifadelerinin yer aldığı belirtilirken, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik çirkin ifadelerin kullanıldığı aktarıldı.

Ülkede yakın zamanda Pantin Camisi, yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki paylaşımı gerekçe gösterilerek 6 aylığına kapatıldı.