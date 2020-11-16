Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dışişleri Bakanı'nı görevden alıyor

Ermenistan parlamentosu Ulusal Meclis’te 'Benim Adımım' ittifakından milletvekilleri ile bir araya gelen Paşinyan, Mnatsakanyan'ın görevine son vermeyi kararlaştırdığını ifade etti.

Paşinyan, “Dışişleri Bakanının görevine son vermeyi kararlaştırdım. Şuşa, savaşı sona erdirmek için ön koşul olarak gündemdeydi ve bu reddedilemeyecek bir gerçek. Barış sürecinden bahsedildiğinde, eğer böyle güzel bir alternatif olsaydı bu neden son 30 yıl içinde ve son 2.5 yıl içinde çözülmedi” diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Nagdalyan da Facebook hesabında Mnatsakanyan’ın istifa dilekçesini yayınladı.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, 2016’dan önce Ermenistan'ın Şuşa dahil Azerbaycan'a toprak devretme planı olduğunu söyleyen Paşinyan’ın bu açıklamasını yalanlayarak, Karabağ'daki çözüm müzakerelerinin hiçbir aşamasında Şuşa’yı Azerbaycan lehine terk etme konusunun gündeme gelmediğini söylemişti.

Başbakan Paşinyan daha önce görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmişti.