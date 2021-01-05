Kayıt
07:45 05 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    koronavirüs - virüs şekli

    Oxford Üniversitesi: Yeni tehlike Güney Afrika mutasyonu, aşıları belirli oranda etkisiz kılabilir

    © AA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043309179_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_9ca1643a7a12d61727d93de4ca671e68.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202101051043511540-oxford-universitesi-yeni-tehlike-guney-afrika-mutasyonu-asilari-belirli-oranda-etkisiz-kilabilir/

    Oxford Üniversitesi, Güney Afrika’da ortaya çıkan ve İngiltere’deki mutasyondan daha tehlikeli olan koronavirüs türüne karşı uyarıda bulundu.

    Koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği Güney Afrika’da tehlike çanları çalıyor. Üretilen koronavirüs aşılarının, İngiltere’de gözlenen ve birçok Avrupa ülkesine yayılan mutasyondan daha farklı ve daha tehlikeli olan virüse karşı etkili olup olmadığı bilinmiyor. İngiliz basınına konuşan Oxford Üniversitesi’nden John Bell, “Aşının Güney Afrika’da görülen mutasyona karşı etkili olup olmayacağı konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor. Bence mutasyonların aşının bütün etkisini yok etmesi mümkün değil ancak belirli oranda aşıları etkisiz kılabilir” dedi. Bell, mutasyonlara hitap eden yeni aşı üretimleri gerektiğini vurguladı. 

    Uçuşlar durduruldu

    Afrika kıtasında koronavirüsün en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 1 milyon 88 bini aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 29 bin 175’e yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti, kısa süre önce COVID-19’un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuşları durdurmuştu.

    Etiketler:
    Güney Afrika, mutasyon, İngiltere, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Koronavirüs, Oxford Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
    4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet