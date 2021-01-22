Almanlar, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan şikayetçi

Ifo uzmanlarının, 862 Alman şirketine yönelik gerçekleştirdiği araştırma, Rusya'yı hedef alan yaptırımların, bu ülkeyle iş yapılırken artan bürokratik maliyetlere ve zorluklara yol açtığını ortaya çıkardı. Şirketlerin neredeyse yarısı, yaptırımların kaldırılmasını talep ederken bu adımın onlar için yararlı olacağını belirtti.

Alman ekonomisinin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan en çok zarar gören sektörlerin otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrileri olduğu ifade edilen araştırmada, en büyük darbeyi de Almanya'nın doğusundaki eyaletlerin aldığı kaydedildi.

Rusya'daki Alman şirketlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar arasında da döviz kurlarındaki dalgalanma, ithal ikame politikası, güven ve itibar kaybı ile üçüncü ülkelerden şirketlerle artan rekabet gösterildi.

Ayrıca araştırmaya katılanların büyük kısmı, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanması gerektiğini savundu.