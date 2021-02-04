Hollanda'da sahtekarlıkla suçlanan aileler Başbakan Rutte'ye dava açtı

Çocuk bakım yardımı aldıkları dönemde "sahtekar" olarak yaftalanan binlerce aile, geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte'yi dava etti. Araştırma komisyonu hazırladığı raporda durumu, 'Benzeri görülmemiş adaletsizlik' olarak tanımladı.

Hollanda’da 15 Ocak 2021'de hükümetin istifasına neden olan "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapılmasıyla" ilgili 80 mağdur, Mark Rutte'ye karşı dava açtı.

Davanın açılma nedeni, hükümetin ve Rutte'nin 2019 Mayıs'tan itibaren vergi dairesi tarafından yapılan yasanın ihlal edildiğini bilmesi ancak buna rağmen 2019 Kasım'a kadar mevcut duruma müdahale etmemesi. Aileler Rutte'nin bunu kasıtlı olarak yaptığını veya ihmalkar davrandığını öne sürüyor.

12 Ocak'ta geçici başbakan hariç, geçici hükümetin iki bakanı, eski bakan ve eski iki devlet müsteşarına karşı dava açılmıştı ancak mağdurların avukatının eline ulaşan yeni bir bilgiden dolayı Rutte'ye karşı da dava açıldı.

Araştırma komisyonu: Benzeri görülmemiş adaletsizlik

Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışlıkları içeren raporu, "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı ile verdi.

Komisyon, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" olarak yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkardı.

Hazırlanan raporda, söz konusu aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmiş, bu hatalar sonucunda binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirilmişti.

Raporda ayrıca birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edilmişti.

Hollanda'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, raporun ardından, "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı" gerekçesiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.

Ekonomi Bakanı Eric Wiebes ise aynı gün görevinden istifa ettiğini ve 17 Mart 2021'de yapılacak olan genel seçimlere kadar devam edecek geçici hükümette de görev almayacağını bildirmişti.