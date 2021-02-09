İngiltere seyahat tedbirlerini sıkılaştırıyor: 10 günlük karantinada 2 kez test, kuralları çiğneyenlere hapis cezası

İngiltere'ye gelen tüm yolculara 15 Şubat'tan itibaren, karantinada kaldıkları süre içinde iki kez koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getiriliyor. Ülkeye girişte zorunlu PCR testi yaptırmayanlara 1000 pound para cezası, Kovid-19 formunda yalan bilgi beyan edenlere ise 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Koronavirüs mutasyonunun ilk görüldüğü ve Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de yayılımı önlemek için tedbirler sıkılaştırılıyor. Bu kapsamda, 15 Şubat'tan itibaren uygulamaya girecek kurallara uymayanlara sert cezalar uygulanacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tedbirler gereği, ülkeye gelenlerin karantinada kaldıkları süre içinde iki kez koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu olacağını açıkladı. Ülkeye geldikten sonra otellerde ya da evlerinde kendini izole edenlere 10 günlük karantina dönemlerinin ikinci ve sekizinci günlerinde test yapılacak.

Hancock ayrıca, ülkeye girişlerde zorunlu koronavirüs testi yaptırmayan uluslararası yolculara 1000 pound para cezası kesileceğini söyledi.

Hancock, "Havaalanlarındaki Kovid-19 bilgi formunda İngiltere'ye varmadan 10 gün önce kırmızı listede yer alan bir ülkede bulunduğunu gizlemeye çalışan herkes 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak" dedi. Hancock, bu ülkelerden gelen İngiliz ve İrlanda vatandaşlarının da 1750 pound ödemesi ve ardından 10 gün karantinada kalmaları gerektiğini söyledi.

Halihazırda ülkeye uçak, gemi ya da trenle gelen tüm yolculardan son 3 gün içerisinde yapılmış negatif Kovid-19 testi isteniyor.

Yeni vaka sayısı son 2 ayın en düşük düzeyinde

66.7 milyon nüfuslu İngiltere'de 12.3 milyon yurttaşa ilk doz aşının yapılmasının ardından yeni vaka sayısı son 2 ayın en düşük düzeyine indi. İlk dozu alanların en az 511 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Aralık ayında Pfizer-BioNtech aşısıyla kitlesel aşılamaya başlayan İngiltere'de 4 Ocak'tan itibaren Oxford-AstraZeneca aşısı da yapılmaya başlanmıştı.