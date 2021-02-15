Alman vekil Ernst'ten ABD'ye: Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması konusu tartışmaya kapalı

Almanya parlamentosu Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Ernst, ABD'yle Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini 'durdurma mekanizmasını' görüşmeye karşı olduklarını söyledi.

Almanya parlamentosu (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, ABD'nin Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması yönündeki çağrılarını yanıt verdi.

Sputnik'e demeç veren Ernst, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte Washington'un görüş alışverişi yapmaya 'daha hazır' olmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, "Ancak Kuzey Akım-2'nin durdurulması, AB'ye gaz sevkiyatını Ukrayna'ya güvence verilmesine bağlayan durdurma mekanizmasının görüşülmesi konusu gibi tartışmaya kapalı" ifadelerini kullandı.

Şubat başında Biden'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Kuzey Akım-2'yle ilgili yaptırımların iptalini sağlayabilecek şartını sunduğu belirtilmişti.

Alman Handelsblatt gazetesinin Biden ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde yer alan ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, Almanya'nın uzlaşması halinde yaptırımların iptalini görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.