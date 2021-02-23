AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'yla sürdürülen sınırlı ilişki korunmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği'nin İran nükleer anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji gibi konularda Rusya'yla sürdürdüğü sınırlı ilişkiyi koruması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen oturumunda, AB'nin İran nükleer anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji gibi konularda Rusya'yla sürdürdüğü sınırlı ilişkiyi koruması gerektiğini kaydetti.

Borrel, yaptığı açıklamada "İran'ın nükleer dosyasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iklim değişikliği ve enerji konularında Rusya'yla sınırlı iş birliğini sürdürmemiz gerekiyor. Enerji kaynakları için Rusya'ya ihtiyacımız var. Rusya, birçok Avrupa ülkesi için büyük bir tedarikçi" ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca AB ile Rusya arasındaki iş birliği konularının bu yıl mart ayında yapılacak AB Zirvesinde ele alınacağını da sözlerine ekledi.

AB Dışişleri Bakanları, geçen pazartesi günü Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı yaptırımları genişletme yönünde siyasi bir karar almıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Borrell, yaptırımların hazırlanması için pazartesi itibarıyla sürecin başladığını ve tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini belirterek, AB'nin Rusya'yla sürekli çatışmadan kaçınmanın bir yolunu bulması gerektiğini kaydetmişti.