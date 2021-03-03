Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Rusya'yla vize rejiminin basitleştirilmesini önerdi

Seçim programı taslağını yayınlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisiyle koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti, genç nüfusun iki ülke arasında daha fazla seyahat edebilmesi için Rusya'yla vize rejiminin basitleştirilmesini önerdi.

Sosyal Demokrat Parti yönetimi, "Gereken tüm eleştiriler bir yana, Rusya'yla diyaloğa ve iş birliğine hazır olunması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa'da barış Rusya'ya karşı gelerek değil, sadece Rusya'yla birlikte mümkündür" ifadelerini kullandı.

Genç nüfusun karşılıklı seyahatlerinin artması için vize rejimini basitleştirerek toplumlar arası temasları desteklemek ve genişletmek istediklerini ve bu temasların Rusya'yla ilişkilerde değerli olduğunu kaydeden Alman siyasetçiler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) değerlerine ve ilkelerine dayanarak, odak noktasında AB'nin ortak ve mutabık kalınmış Rusya politikasının yer aldığı yeni 'doğu politikasının' hazırlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Rusya'nın yapıcı diyaloğa hazır olmasının gerilimin sona ermesi için ön koşul olduğunu belirten Sosyal Demokrat Parti, "Ortak güvenlik, silahsızlanma ve silah kontrolü ile iklim, sürdürülebilir kalkınma, enerji ve pandemiyle mücadele konularında Rusya'yla ortak ilerleme sağlanmasının Almanya ve Avrupa'nın çıkarlarına uygun olduğunu son derece açık" ifadelerini kullandı.