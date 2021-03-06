Slovakya Başbakanı: Sputnik V aşılarını, AB henüz onay vermemiş olsa da Rusya’ya geri göndermeyeceğiz

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, Rusya’dan teslim aldıkları Sputnik V koronavirüs aşılarını söz konusu aşı AB otoriteleri tarafından onaylanmamış olsa da iade etmeyecekleri açıklamasını yaptı. Başbakan böylelikle, Rusya’da geliştirilmiş bir aşı satın almış oldukları nedeniyle hükümetine yöneltilen eleştirilere kulak asmayacağını belirtti.

Slovakya Başbakanı Facebook açıklamasında, “Sputnik V Rusya’ya geri gitmeyecek, bunun yerine, çok gerekli olduğu Slovakya’da insanları hayatta tutmak için kullanılacak. Doğrusunu söylemem gerekirse aşıların geri dönmesine asla ama asla izin vermezdim” dedi.

Başbakan Matoviç’in söz konusu açıklaması, AB üyesi olmasına karşın Brüksel’in ilaç onay otoritesi tarafından onaylanmamış bir aşıyı satın almış olmaları nedeniyle hem ülke içinden hem de dışından hükümetine eleştiriler yöneltilmesini izledi.

'Rus aşılarını geri göndermek beni bir katil yapardı'

Slovakya Başbakanı açıklamasına, “Sadece Rusya’da üretilmiş olduğu için insanlarımızı kaliteli bir aşının korumasından mahrum bırakamayız. Zira bunu yapmak beni bir katil yapardı” diye devam etti.

Bunun yanında Matoviç, ülkesinin ‘AB’nin güçlü bir parçası olduğunu’ da sözlerine ekledi.

Slovakya’ya, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının birinci partisi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmadan 1 Mart’ta tedarik edildi.

Avrupa İlaç Ajansı, Sputnik V için hızlı onay sürecine 4 Mart'ta başladı

EMA, Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine 4 Mart’ta başladı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.