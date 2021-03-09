Ukraynalı diplomattan Kiev'e Moskova'yla diplomatik ilişkileri koparma çağrısı

Espreso televizyonuna demeç veren Çalıy, Ukrayna yönetimine 'saldırgan taraf' olarak nitelediği Rusya'yla her türlü etkileşime son verme çağrısı yaptı.

Çalıy, "Rusya'yla diplomatik ilişkileri koparmaya hazır olmamız gerekiyor. Bu kararı hazırlamalıyız ve yeni adımlar atılması halinde onu derhal uygulamaya koymalıyız" dedi.

Rusya'yla ilişkilerin sonlandırılması halinde üçüncü bir ülkeye başvurulmasını öneren Çalıy, "Bu ülke, Moskova ile Kiev arasında arabulucu olmalı ve konsolosluk meselelerinde Ukrayna'nın tutumunu temsil etmeli" diye ekledi.

Moskova ile Kiev arasındaki ilişkiler, Donbass'taki gelişmeler nedeniyle bozulmuştu. Ocak 2015'te Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya'nın 'saldırgan' olarak tanımlandığı bir bildiriyi kabul etmişti.