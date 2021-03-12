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    ‘AstraZeneca, AB’ye aşı sevkiyatı hedefini yüzde 25 düşürdü’

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
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    Reuters’ın haberine göre, İngiliz AstraZeneca şirketi, ürettiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği’ne yılın ilk çeyreğindeki sevkiyat hacmi tahminlerini yüzde 25 azaltarak, 40 milyon dozdan yaklaşık 30 milyon doza indirdi.

    Reuters, AstraZeneca şirketinin yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine aşı sevkiyatına ilişkin tahminlerini düşürdüğünü aktardı.

    Habere göre, bu şirketin anlaşmadaki yükümlülüklerinin üçte biri kadar. Ayrıca bu kesinti, sevkiyatlarda daha önce birçok kez yaşanan aksamaların ardından AB’nin aşılama planlarına yönelik bir başka darbe oldu.

    AB’li yetkililerle paylaşılan ve 10 Mart tarihli şirket belgesinde, mart sonuna kadar 30.1 milyon doz, nisanda ise 20 milyon doz aşı sevkiyatının planlandığı görülüyor. Ancak AstraZeneca şirketinin CEO’su Pascal Soriot 25 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu’na, mart sonuna kadar 40 milyon doz sevkiyat yapmaya çalışacaklarını söylemişti.

    Belgede şirketin aşı sevkiyat tahmininin ocak-mart döneminde AB’ye yalnızca 34 milyon doz olduğu belirtiliyor. Anlaşmalarda belirtilen hedef ise 90 milyon dozdu. Belgede mayıs veya haziran için tahminler yer almıyor.

    Diğer yandan sevkiyat tahminlerindeki bu azalma, İtalya ve Avrupa Komisyonu’nun, geçen hafta aldığı İtalya’dan Avustralya’ya aşı sevkiyatını engelleme kararının ardından geldi.

    ‘Hedef, aşının taşınmasında yaşanan zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemedi’

    AstraZeneca’dan bir sözcü açıklama yapmayı reddederken, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yılın ilk çeyreği için koyduğu hedefin küresel sevkiyat zincirinde aşının taşınmasında yaşanan zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemediğini ifade etti.

    Reuters’ın dün AB’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, AstraZeneca aşısının kısmi olarak AB pazarına sevkiyatının planlandığı ABD, AB’ye yakın gelecekte aşının gönderimini yapmayı planlamadığını belirtmişti. Şirket, bunun sebebinin AB’de üretimle ilgili yaşanan sıkıntılar olduğunu bildirmişti.

    ‘Bir çaba var, ama en iyisi değil’

    AB Komisyonu İç Pazarlar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Twitter’daki açıklamasında “Bir çaba olduğunu görüyorum, ancak bu elinden gelenin en iyisi değil” ifadelerini kullandı ve şirketi yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli çabayı göstermeye çağırdı.

    AstraZeneca, AB ile olan anlaşması çerçevesinde koyduğu hedefleri gerçekleştirebilmek için makul ve mümkün olan her türlü çabayı göstereceğini belirtmişti. Anlaşmada şirketin aralıktan haziran sonuna kadar 300 milyon doz aşı sevkiyatı yapması öngörülüyordu.

    AB’ye nisan-haziran döneminde sevkiyatı yapılacağı kaydedilen miktar ise 180 milyon dozdu.

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    Etiketler:
    İtalya, Avrupa Birliği, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, AstraZeneca
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