Belarus'ta 100'den fazla protestocuya gözaltı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Elimdeki son bilgiye göre, saat 16.00 itibariyle, 100'den fazla kişi, idari mevzuatı ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Bunlar, tek kişilik piketler ve diğer kamu düzeni ihlalleri" ifadesini kullandı.

Çemodanov, muhalefetin cumartesi günü için çağrıda bulunduğu büyük çaplı protesto eyleminin gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

Belarus muhalefeti, cumartesi günü başkent Minsk'in Bangalor Meydanı'nda kitlesel eylem planladığını duyurmuştu. Protestoların, ülkenin diğer kentlerinde de yapılması bekleniyordu. Gösterilerin başlamasıyla polis, başkent Minsk'te bir dizi gözaltı gerçekleştirdi.

Öte yandan Belarus Soruşturma Komitesi Minsk Müdürü Sergey Pasko, sosyal medyadaki protesto çağrılarıyla ilgili ceza davası açıldığını duyurdu. Pasko, eylemlere katılacak yurttaşların cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını kaydetti.