Almanya, Rusya’dan 30 milyon doz Sputnik V aşısı almak istiyor

Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanması hâlinde, Almanya’nın Rusya’dan 30 milyon doz Sputnik V aşısı almak istediği belirtildi.

Almanya’nın Saksonya eyaletinin Başbakanı Michael Kretschmer, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından onaylanırsa, Almanya’nın haziran, temmuz ve ağustos aylarında Rusya’dan 30 milyon doz Sputnik V aşısı satın almak istediğini kaydetti.

Kretschmer’in açıklaması, bu ay Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, bir ön alım anlaşması yapılması adına Rusya ile görüşmekte olduklarını açıklamasını izliyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Avrupa İlaç Ajansı’nın, Sputnik V aşısını değerlendirmeye mart başında başladığını açıklamıştı. Söz konusu süreçte aşının Avrupa standartlarına uygun olup olmadığına karar verilecek.

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanmış bir makalede, Sputnik V aşısının koronavirüse karşı korumada yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edilmişti.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı.

Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.