Çekya'dan Rus diplomatları sınır dışı eden Baltık ülkelerine teşekkür

Çekya Dışişleri Bakanı Kulhanek, ülkesine destek jesti olarak Rus diplomatları sınır dışı eden Estonya, Letonya ve Litvanya'ya teşekkür etti.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakuv Kulhanek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baltık ülkeleri her zaman Çek Cumhuriyeti’nin çok yakın dostları ve müttefikleri olmuştur. Çek Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu teyit ettiler. Kararlı dayanışmanız ve bizimle birlikte olduğunuz için Litvanya, Letonya ve Estonya’ya teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

The Baltic countries have always been very close friends and allies of the Czech Republic. They confirmed it by standing in solidarity with the Czech Republic. Thank you, Lithuania🇱🇹, Latvia🇱🇻 and Estonia🇪🇪, for your decisive solidarity and for being with us. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) April 23, 2021

Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Slovakya'ya teşekkür etmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.