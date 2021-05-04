Kurz: Sputnik V alımıyla ilgili görüşmeler tamamlandı, EMA'nın onayını bekliyoruz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'yla Sputnik V aşısının tedariki konusunda yaptıkları görüşmeleri tamamladıklarını ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) iznini beklediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kurz, Avusturya'nın Sputnik V aşısı alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik V'nin tedariki için EMA'nın onayını bekleme kararı aldıklarını belirten Kurz, "Yani EMA'nın onayının ardından Sputnik V'yi kullanabiliriz. Anlaşmayla ilgili müzakereler tamamlandı. Burada büyük zorluklar görmüyoruz, en nihayetinde EMA'nın onay için ne kadar zamana ihtiyacı olduğu belirleyici olacak" dedi.

Kurz, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya ile Sputnik V aşısının satın alınması ile ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldığını ve Avusturya'nın Rus koronavirüs aşısını alabileceğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı daha önce Rusya’dan Sputnik V aşısının satın alınmasını kararlılıkla desteklediğini açıklamış, ayrıca Avrupa düzenleyicisinin onay prosedürünü geciktirmesi durumunda Sputnik V’nin ulusal düzeyde tescil edilebileceği olasılığını da dile getirmişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.