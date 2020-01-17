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11:31 17 Ocak 2020
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    İnek çiftlik

    Araştırma: İnekler de kendi aralarında yemekten, havadan ve duygulardan konuşuyor

    © REUTERS / Mathieu Belanger
    Bilim
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    Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada ineklerin de yemek ve hava gibi konulardan konuşmak, nasıl hissettiklerini anlatmak için kendi aralarında bir dil geliştirdiği öne sürüldü.

    Hayvanların her birinin sesinin farklı bir özellik gösterdiği ve duygularına göre modlarının değiştiği fikri uzun süredir bilim dünyasında kabul görürken, Sydney Üniversitesi araştırmacıları inekler üzerinde yaptıkları çalışmada iletişim kodlarına dair ilginç bulgulara ulaştı.

    ‘İnekler için Google Translate (Google Çeviri)’ olarak adlandırılan bir yazılım geliştiren uzmanlar, hayvanların böğürdükleri zaman aslında ne demek istediklerini ‘kelimelere dökmeye’ çalıştı. Buna göre inekler sürüyle bağlantı kurmak ya da heyecanlarını, streslerini veya uyarıldıkları zamanı yansıtmak için ‘farklı bir ton’ kullanıyor.   

    'Benzersiz tonları var'

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    © AFP 2019 / Nicolas Asfouri
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    İnekler arasındaki iletişimi ortaya koyan pek çok çalışma bulunduğunu belirten ekip lideri Alexandra Green, “İlk kez, bu özelliklerinin kesin kanıtını göstermek için sesi analiz edebildik” diyerek yeni araştırmanın önemini vurguladı. Araştırma, hayvanların iletişiminde karakteristik tonları ortaya koyması bakımından da önemli sayılıyor.

    Araştırma için 13 hayvanın sesini analiz ettiklerini belirten Green, ineklerin yemek gibi kendilerini mutlu eden şeylerden konuşurken çok daha tınılı sesler çıkardığını söyledi. İneklerin çok sosyal ve sokulgan hayvanlar olduğuna dikkat çeken Green, "Her birinin benzersiz bir ses tonu var, onlara bakmadığımda bile sadece sesinden hangisinin böğürdüğünü anlayabiliyorum" dedi.

    Araştırma ayrıca ineklerin, yemek beklerken ya da yemek verilmediğinde, gruptan ayrıldıklarında hatta çiftleşirken kendi aralarında konuştuğunu da gösterdi.

    Bulguların, çiftçilerin ‘ineklerin dilinden anlamalarına’ yardımcı olacağı ve böylece hayvanları daha sağlıklı ve daha mutlu tutmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Alexandra Green, Sydney Üniversitesi, Çiftleşme, Hava, Yemek, İletişim, Dil, Konuşma, İnek, Bilim insanları, Bilim insanı, Araştırma, Avustralya
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