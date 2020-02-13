Mısır'da 83 antik mezar bulundu: Bölgede ilk defa kil tabutlar keşfediliyor

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Dekahliye ilinin kuzeyinde bulunan Kum el Hilcan bölgesinde ilk defa keşfedilen kil tabutların içinde olduğu 83 antik mezar alanının bulunduğunu açıkladı. Bölgede ilk defa kilden tabutların keşfedildiği belirtildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir grup Mısırlı arkeolog, ülkenin kuzeyindeki Dekahliye’ye bağı Kum el Hilcan bölgesinde 83 antik mezar alanı keşfetti.

صور الكشف عن 83 مقبرة أثرية بمنطقة آثار كوم الخلجان pic.twitter.com/0lt95Rdo25 — مصر العربية (@masralarabia) February 12, 2020

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Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, bulunan 83 alandan 80'nin Bhutto medeniyeti ya da Aşağı Mısır olarak bilinen M.Ö dördüncü binyılın ilk yarısına kadar eskiye dayandığını belirtti.

كشف أثري «فريد من نوعه» في مصر ..! 😲🇪🇬



كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن 83 مقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية، صُنّف على أنه «فريد من نوعه».#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/5o6RfHhB44 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 12, 2020

​Mezarın oval bir şekilde yapıldığını, içinde kil tabutlar ve çeşitili kapların bulunduğunu anlatan Veziri, Dekahliye’de ilk defa kilden tabutların keşfedildiğini söyledi.

الكشف عن 83 مقبرة بمنطقة آثار كوم الخلجان في الدقهلية pic.twitter.com/wMV7M0zKUH — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 12, 2020

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Öte yandan Eski Eserler Yüksek Kurulu Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Eymen Eşmavi ise bulunan eşyalar arasında bir ya da birden fazla deniz istiridyesi ile el yapımı kil kapların da bulunduğunu söyledi. Eşmavi, diğer 3 mezarlığın tarihinin Naqada 3. dönemine dayandığını açıkladı.

Mısırlı arkeologlar, geçen yıl ekim ayında ülkenin güneyinde yer alan Luksor kentinin yakınlarındaki Asasif gömütünde iyi korunmuş ve içinde mumyalar olan tam 30 tabut keşfetmişti.