Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, yeni bir roket motoru üretim tesisi açacak

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, yeni bir roket motoru üretim tesisi kuracağını açıkladı. Huntsville'de açılacak yeni tesisin, şirketin roket üretim kapasitesini artıracağı belirtiliyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, Alabama eyaletindeki Huntsville'de yeni bir roket üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, yeni tesisle birlikte Blue Origin'in şu anki motor üretiminden daha yüksek hızlarla motor üretebileceği belirtiliyor. Blue Origin şirketi, uzaya çok daha az maliyetle ve tam güvenlikle bireysel yolculuk yapabilmeyi mümkün kılmayı amaçlayan teknolojiler geliştiriyor.

Yeni tesisin özellikle Blue Origin'in New Glenn roketinde kullanılacak olan yapım aşamasındaki BE-4 motoru için oldukça önemli olacağı söyleniyor. Tesisin bunun yanı sıra Lockheed Martin ve Boeing ortaklığında kurulan uzay ve havacılık şirketi United Launch Alliance'ın (ULA) yeni Vulcan fırlatma aracının ikmalinde yeni bir motor sağlaması bekleniyor.

Blue Origin, BE-4 motoru üzerinde çalışmaya 2011 yılında başlamıştı. Motor, ilk etapta Blue Origin'in ilk yörüngesel fırlatma aracı olan New Glenn'de kullanılacaktı ancak 2014 yılında ULA, Vulcan isimli yeni nesil aracında bu motoru kullanacağını açıkladı. BE-4, yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip ve sıvılaştırılmış doğalgazla oksijen karışımını yakıt olarak kullanıyor.

Blue Origin, iki BE-4 motorunun teslimatını bu yıl içerisinde yapacağını açıklarken ULA'nın Vulcan aracının ateşleme testlerine başlayabilmesi için motorun entegrasyon sevkiyatını da yapacak. Blue Origin, aynı zamanda BE-4 motoruna sahip New Glenn roketinin ilk test uçuşlarına da 2021 yılında başlayacak. Motorlar, şu anda kendilerini ispat için uzun test sürecinde yer alıyor. Motor, gerçek kullanımında yaşanacak basınç oluşturularak test ediliyor.

Testler, Stand 4670 donanımını iyileştirmek ve geliştirmek için NASA Marshall Space Flight Center'da devam ediyor. Burada bir tarafta BE-3 motoru, diğer taraftaysa BE-4 motoru test ediliyor.