İlk Rus istasyonunun Ay’a iniş tarihi açıklandı

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, "Fırlatma tarihine bağlı olarak, 4.5 gün veya 5.5 gün olmak üzere iki uçuş seçeneklerinden biri seçilecek. Ay yörüngesindeki hazırlık operasyonlarının yaklaşık 5 gün alması öngörülüyor. Böylelikle fırlatma anından Ay’a iniş anına kadar toplam süre yaklaşık 10 gün olacak" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Nükleer Planetoloji Bölümü Başkanı İgor Mitrofanov, akademi konseyinin uzay toplantısında, Luna-25 iniş istasyonunun 1 Ekim 2021’de fırlatılmasının planlandığını açıklamıştı.

Sovyetler Birliği’nin son gezegenlerarası otomatik istasyonu Luna-24, 1976 yılında uzaya gönderilmişti. Rusya’nın modern tarihinde henüz Ay’a uzay araçları gönderilmemişti.

Luna-25’in inişi için Ay’ın güney kutbu yakınlarında, esas ve yedek olmak üzere 2 bölge belirlendi. İlki, Boguslawsky kraterinin kuzeyinde, ikincisi Manzinus kraterinin batısında yer alıyor.

İstasyon, Ay’ın güney kutbundaki toprağın özellikleri ve içeriğine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştirecek, toprağın mekanik özelliklerini ölçecek, Ay’ın kutuptaki ekzosferini inceleyecek.

Luna-25, Ay’ın kutup bölgesine inen ilk uzay aracı olacak. Tüm Sovyet ve ABD misyonları ile diğer ülkelerin araçları sadece orta eylemlerde veya ekvator civarında iniş yapıyordu.