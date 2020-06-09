Rusya uzayın derinliklerinde yapılacak uçuşlar için navigasyon sistemleri geliştirmeye başladı

Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, uzay araçlarının uzayın derinliklerinde kullanabileceği X-ışını navigasyon sistemlerinin geliştirilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Enstitümüz bünyesinde (Rus havacılık ve uzay kuruluşu) NPO Lavoçkin ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü Balistik Merkezi ile birlikte pulsarların radyo sinyallerinin kullanılmasıyla uzay araçları için otonom navigasyon sistemi olan X-ışını navigasyon sistemi geliştirilmeye başlandı" bilgisine yer verildi.

‘Pulsarlar Evrenin doğal fenerleri’

Pulsarların kalp atışları gibi muntazam fasıllarla (ritimlerle) uzaya çok kısa süreli radyo dalgaları gönderen nötron yıldızları olduğu belirtilen açıklamada, "Aslında pulsarlar, uzay araçları için mutlak bir navigasyon sisteminin oluşturulmasını sağlayan Evrenin doğal ‘fenerleridir’" denildi.

X-ışını pulsarlar üzerinden uzay navigasyonu imkanlarının Temmuz 2019'da uzaya fırlatılan Spektr-RG adlı Rus uzay astrofizik gözlemevinin ART-XC teleskopu tarafından araştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Spektr-RG’nin geçen ekimde Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıktaki çalışma noktasına ulaştığı ve aralıkta gökyüzünü incelemeye başladığı kaydedildi.

Spektr-RG’nin misyonu Evrenin haritasını oluşturmak

NPO Lavoçkin kuruluşu tarafından inşa edilen Spektr-RG misyonu, Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’nün Almanya'da üretiği bir X-ışını cihazı olan eROSITA teleskopunu ve Uzay Araştırma Enstitüsü’nün geliştirerek Rusya Deneysel Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü (VNIIEF) ve ABD’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi ile birlikte ürettiği bir X-ışını teleskopu ART-XC’yi taşıyor.

Spektr-RG’nin görevi, 4 yıl içinde tüm gökyüzünün X-ışını aralığında yüksek çözünürlükte fotoğraflarını çekerek Evrenin haritasını oluşturmak. Çalışma kapsamında 8 harita oluşturulacak, her birinin yapımı için 6 ay süre gerekecek. Sekiz incelemeyi birleştiren en doğru harita 2025’te tamamlanacak ve yayınlanacak.