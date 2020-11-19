Tehlikeli bir asteroid Dünya'ya rekor mesafede yaklaştı

Universe Today’in aktardığına göre, 5-10 metre çapındaki gök cismi 13 Kasım'da, Pasifik Okyanusu'nun güneyi üzerinden, Pitcairn Adaları yakınından geçti.
Asteroid, 14 Kasım'da Dünya'ya en yakın mesafeden geçtikten 15 dakika sonra, Hawaii'deki ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) teleskobuna yakalandı.
Gök cismi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yörüngesinin altında kalan yükseklikten, Dünya'ya 345 kilometre mesafeden geçti. Böylelikle VT4, Ağustos ayında Dünya'ya 3 bin kilometre yaklaşan 2020QG asteroidin rekorunu kırmış oldu.
Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ— Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020
Dünya'ya yaklaşması, VT4 asteroidinin yörünge parametrelerini değiştirdi. Gök cismi, Güneş etrafında ekliptik düzleme 13 derecelik eğime sahip 549 günlük yörüngeden, 10.2 derecelik eğime sahip 315 günlük yörüngeye geçti.
Böylelikle VT4, Apollo asteroidleri grubundan Aten asteroitleri grubuna geçti, çemberi de şimdi Venüs'ün yörüngesi içinde yer aldı.
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