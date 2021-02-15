BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği 'Umut' sondası, çektiği ilk Kızıl Gezegen fotoğrafını bugün ulaştırdı.

Geçen çarşamba Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 24.700 kilometre uzaklıkta çekilen fotoğrafta, gezegen tam bir disk olarak görülebiliyor. BAE'nin 'Umut' görevindeki en büyük amacı Mars'ın hava ve iklim sistemlerini detaylı bir şekilde incelemekti. Bilim insanları bu nedenle sondayı geniş bir yörüngeye yerleştirdi. Normal şartlarda, diğer ülkeler Mars sondalarını, yüzeyi daha iyi görüntüleyebilmek için yakın yörüngelere yerleştiriyor.

Umut sondası şu anda yüzeye en yakın noktası 1000km, en uzak noktasıysa 50.000km olan geçici bir yörüngede yer alıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda bu yörünge değişecek ve sonda hedeflenen asıl yörüngesi olan 22.000km-43.000km uzaklığına geçiş yapacak.

Donanım Haber'den Hasan Aygünoğlu'nun haberine göre, paylaşılan fotoğrafın üst sol kısmında kuzey kutbunu görüyoruz. Gece ve gündüzü birbirinden ayıran sınırın hemen orasında, Güneş Sistemi'nin en yüksek dağı ve volkanı olan Olympus Mons yer alıyor. Sınırın hemen sağ tarafında ise Mars'ın ünlü kalkan volkanları Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons'u sıralı halde görüyoruz.

Fotoğrafla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan BAE'li araştırmacılar, "Umut sondasının ilk Mars fotoğrafının Dünya'ya ulaşması, tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. BAE'nin uzay araştırmalarıyla ilgilenen gelişmiş ülkeler arasına girdiği tarihi bir an. Görevin, Mars'la ilgili tüm insanlığın faydalanacağı yeni keşiflere yol açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل. pic.twitter.com/Gr24bgel0q — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021

​Bilim insanları Umut misyonuyla birlikte Mars'ın atmosferini tarihte ilk kez detaylı bir şekilde incelemeyi hedefliyor. Öte yandan, hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi de amaçlanıyor.

Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

Umut görevi Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.

Mars'ın geçmişte çok daha yoğun bir atmosfere ve hatta yüzeyinde devasa denizlere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak milyarlarca yıl içerisinde gezegen bu yoğun atmosferini ve yüzeyindeki devasa su kütlelerini kaybetti. Umut misyonun bu evrime de bir ışık tutabileceği tahmin ediliyor.