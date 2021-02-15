Mısır'da dünyanın en eski bira fabrikası bulundu

Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı ve Amerikalı arkeologların yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde Suhac kentinin güneyinde bulunan Abidos bölgesinde dünyanın en eski bira fabrikasının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bulunan bira fabrikasının milattan önce 3273 ila 2987 yıllarına, Mısır’ın ilk firavunlarından Kral Narmer’in dönemine dayandığı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Yürütülen çalışmaların ardından fabrikanın, bira üretimi için birim olarak kullanılan sekiz büyük bölümden oluştuğu ve her bölümde "tahıl ve su karışımını ısıtmak için iki sıra halinde düzenlenmiş yaklaşık 40 çömlek havuzu" bulunduğu açıklandı.

Tek seferde 22 bin 400 litre üretim yapabilen fabrikadan, kraliyet ritüellerine bira tedarik edildiği sanılıyor.

20. yüzyılda İngiliz arkeologlardan oluşan bir grup araştırmacı daha önce böyle bir fabrikanın varlığından bahsetmiş ancak konumu veya fabrika hakkında detaylı bilgi vermemişti.