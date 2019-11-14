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16:10 14 Kasım 2019
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    Kurum'dan iptal edilen arıtma tesisi açıklaması: İBB Başkanı'nın kararı talihsiz, gerekirse biz yaparız

    © AA / Abdulhamit Topal
    Çevre
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    İstanbul'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği 'Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi' için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor.

    Konuyla ilgili açıklama, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

    Bakan Kurum, projeyle ilgili şunları söyledi:

    "Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm düya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1.2. İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımıznı sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi. Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız."

    '65 bin konutta kentsel dönüşüm başladı'

    Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, şöyle devam etti:

    "Kentsel dönüşümle ilgili bir strateji ortaya koyduk. 4 ana başlık altında topladık. Bizim ülkemize baktığınızda yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı kaybettik toplamda. Bu noktada depremin terör kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum. Nüfusumuzun yüzde 60'ı deprem bölgesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız demişti. Birçok inşaatımızı depreme hazır hale gelitrdik. 1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk. Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı hale getireceğiz."

    'Sosyal konutta hedef 250 bin'

    TOKİ aracılığıyla yapılan 50 bin sosyal konut için başvuru sayısının 638 bine yükseldiğini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

    "Mahalle kültürünü yansıtacak projeler olacak. 2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız.  Tüm şehirlerimizde projeler yapmaya gayret gösteriyoruz. 50 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha yukarılara çekmek."

    Lüks konut vergisi

    Lüks konut vergisinde değerleme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini de veren Kurum, "5 milyon ve üzeri 150 bin ila 200 bin arası bağımsız bölüm var. Kademeli bir şekilde bir vergilendirme söz konusu olacak" diye konuştu.

    Kaçak yapılaşma ile mücade

    Kurum, Bodrum ve Karadeniz yaylaları başta olmak üzere kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Kaçak yapıyla ilgili kararlı bir duruş sergiliyoruz. Doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız. Bodrum'da vicdanen herkesi üzen yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. İmar barışına uymayan yapılara ilişkin kararlı duruşumuz da devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Vergi, Konut, TOKİ, Atık su, Marmaray, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Kentsel dönüşüm, Kaçak yapılaşma, Biyolojik arıtma tesisi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, İstanbul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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