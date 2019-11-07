'17 Ekim mutabakatı ‘şahinler’ yüzünden uygulanamıyor'

17 Ekim mutabakatı neden gereği gibi uygulanamıyor? Bu mutabakatı gerçekten kim ihlal ediyor?

Bu konuda Sputnik’e konuşan Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu.

17 Ekim mutabakatını bozan aslında Türkiye değil, tamamen Amerika’dır. Bunun da sebebi kanaatimce, Amerika’daki yönetimin içindeki çatlaklardır. Daha doğrusu, Donald Trump yönetimi işe başladığı günden beri onu istemeyen ve onun bütün politikalarına karşı çıkan bir grup var. Bu grup, Amerika’nın içinde şahin dediğimiz savaş isteyen bir grup. Bu grup zaten en baştan beri Suriye’den çıkmak istemiyordu. Trump bugüne kadar üç kez Suriye’den çıkma kararı aldı. Her seferinde bu grup devreye girip kararı uygulanamaz hale getirdi. © REUTERS / Khalil Ashawi ABD, Suriye'de petrol bölgesinde askeri üs kuruyor

Amerika’da şimdi bir seçim dönemi olduğu için Trump da lobilere göre davranmak istiyor. Aynı anda hem Suriye’den çıkma kararı alıyor hem karşı tarafın baskısı altında petrol bahanesiyle Amerikan askerlerinin orada kalacağını söylüyor. Ancak biliyorsunuz Suriye’deki petrolün çıktı değeri yok. Suriye’nin kendisi zaten Irak’tan petrol alıyor. Oradaki petrol değerli olsaydı bugüne kadar oraya zaten büyük şirketler çoktan giderdi. © Sputnik / Vitaliy Podvitski Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı

Dolayısıyla Amerika’da şu anda bir çokbaşlılık var. Ve bu çokbaşlılık içinde Amerikan politikası uygulanamaz hale geliyor. Yani, bir Amerika ile görüşmüyorsunuz, ortada birkaç Amerika var. Bunun sonucu olarak mutabakat da bizzat Amerikalılar tarafından uygulanmıyor. Amerikan askerleri çekileceğiz dedi. Çekilmediler. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi teröristler de o bölgeden çıkmadı. Türkiye buna rağmen hala sabrediyor. Amerika’daki lobilerin amacı, hem Türkiye’yi hem de Türkiye üzerinden Rusya’yı etkilemek, Suriye’deki barışı engellemek ve bu barışın uygulanamaz hale getirmek. Böylece şahince bir tutum içinde olan lobiler, Amerikan askerlerinin Suriye’deki kalıcılığını sağlayarak kendi savaş politikalarını devam ettirmeye çalışıyor.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.