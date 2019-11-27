Yandex yetkilisi: İnternet din ve siyasete bulaştı, Trump zaferini borçlu olduğu oyların çoğunu Facebook’tan aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde öğrencilerle buluşan Yandex Türkiye Satış Başkanı Doğan Balamir Nazlıca “Johannes Gutenberg, muhteşem bir şey (matbaa) icat ediyor fakat bilgi gitmiyor. Çünkü fiziksel bir sınır var. Bizim kafamızın alması çok zor çünkü biz iletişim çağındayız. O dönemle öyle bir dünya yok. Kimsenin haberi bile olmuyor, bilgi gitmiyor. Network etkisi çok zayıf. O dönemler yine network var, birbirimize bağlıyız, makine yayılıyor. Bu okuma oranlarına da etki etki ediyor. Ama 50 yılda ancak çok kısa bir mesafe gidiyor. Bu buluşu bugün ile karşılaştıralım. Baskı makinesinden çıkaralım, bu internet olsun. İnternet 1990’dan beri var olan bir şey. Şu anda dünya nüfusunun yarısından fazlasının internete erişimi var. Bunu 20 yılda yaptık. Nüfusun okuma yazma oranın yüzde 84’e varması yaklaşık 500 yıl sürdü, internete erişim ise 20 yılda 3.5 milyara geldi. Müthiş bir fark var” dedi.

‘Sıradan olmak için kötü, milyarder olmak için iyi zamanlardayız’

Nazlıca, Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlikteki konuşmasında, Türkiye 72 milyon kişi internete ulaşabildiğine işaret eden Nazlıca “Rusya ile bir karşılaştırma yaptığımızda, Rusya’da da yüksek bir internete ulaşma durumu var. Bilgi müthiş bir hızla yayılıyor. Hatta Lenin’in en büyük hayaliydi, ‘devrimin olması için elektriğin gerekiyor’ demişti. Gerçekten elektrik gerekiyordu, yayılması gerekiyordu. Gutenberg müthiş bir şey keşfetti. İnsanlık tarihi değişti. Gutenberg iflas ederek fakir bir şekilde vefat etti. Bugün müthiş keşiflerden faydalanan firmalara baktığımızda, 4 dev firmanın toplamı Fransa’nın milli gelirine eşit. Hakimiyet dünyası. Bugün bir fikir buluyorsun, patlıyorsun. Bugün normal olmak için çok kötü bir zaman. Milyarder olmak için ise mükemmel bir zaman. Dünya tarihinde bu rakamlara gelen firmalar da yok. Gutenberg kritik bir hata yaptı. Müthiş bir icat yaptı. Ama karşısında din vardı. Şu anda çok akıllı iletişim çağındaki firmalarımız, farkındaysanız din konusun gelince hiçbir şeye karışmıyor. Yorum dahi olmaz” dedi.

‘İnternet, din ve siyasete de bulaştı’

İnternetin, din ve siyasete de bulaştığını söyleyen Nazlıca “İnternet ilk önce iş hayatını değiştirdi. Sonra din daha sonra ise siyasete bulaştı. Trump 39 bin oyla başkanlık seçimini kazandı. 39 bin oyunun çoğunu Facebook’tan aldı. İlk defa internet devleri siyasete karışmış oldu. Gutenberg çok büyük bir buluş yapmış olmasına rağmen fakir bir şekilde ölüyor. Çünkü çok büyük yanlış hamleler yapıyor. Bugünkü dünyada çok daha farklı akıllı hareket ediliyor” diye ekledi.

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