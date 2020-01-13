AK Parti’den CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması önerisine ret

AK Parti’den CHP’nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önerisine ret yanıtı geldi. AK Partili Muş, CHP’nin siyasi propaganda yapmak istediğini vurgulayarak, “Bir siyasi propaganda olarak bunu kullanmak istiyor. Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken CHP’de tek kelime duymadık” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin bilgi verdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Diyarbakır annelerinin de yanına da gitsinler'

Mehmet Muş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemek üzere bir araya gelmesine ilişkin soru üzerine, bu fotoğrafı kendisinin de gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

'CHP bir siyasi propaganda yapmak istiyor'

“Tabi orada bir tiyatro var. Diyarbakır’da HDP binasının önünde de gerçek bir hayat var. O fotoğraf karesindekileri ben Diyarbakır’daki annelerin yanına da davet ediyorum. Bence oraya da bir gitsinler. Oradaki annelerin feryadını bir görsünler. Ama İstanbul’dakinde bir tiyatro var, orada bir tiyatro yok, orada bir gerçeklik var, orada bir gerçek hayat hikayeleri var . İnsanlar buradan sorumlu tuttukları bir parti var, HDP’yi sorumlu tutuyorlar. Çoğu anne baba çocuğunun dağa nasıl kaçırıldığını, hangi evden götürüldüğünü, nereden götürüldüğünü HDP’li yöneticilerin bunu nasıl organize ettiğini orada anlatıyorlar. Dolayısıyla o fotoğraf karesinde olanların hepsini Diyarbakır annelerinin yanına gidip, o gerçekle yüzleşip, bunu o annelere reva görenlere ortak bir tepki koymaya davet ediyorum. “

AK Partili Mehmet Muş, bir başka soru üzerine de CHP’nin, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için TBMM’ye verdiği önergeyi de değerlendirdi. CHP’nin siyasi bir propaganda yapmak istediğini ifade eden Muş, “Darbenin üzerinden 4 yıl geçti, böyle bir önerge veriyor. Bir siyasi propaganda olarak bunu kullanmak istiyor” dedi. Muş, şöyle devam etti:

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Belediye başkanlarından AK Parti’ye katılımlar olabilir

Mehmet Muş, bazı belediye başkanlarının grup toplantısında AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise, “Katılımlar olabilir grup toplantımızda. Başka siyasi partilerin belediye başkanlarının katılımları olabilir” yanıtını verdi.

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