AK Parti’den CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması önerisine ret

AK Parti’den CHP’nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önerisine ret yanıtı geldi. AK Partili Muş, CHP’nin siyasi propaganda yapmak istediğini vurgulayarak, “Bir siyasi propaganda olarak bunu kullanmak istiyor. Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken CHP’de tek kelime duymadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin bilgi verdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
“Tabi orada bir tiyatro var. Diyarbakır’da HDP binasının önünde de gerçek bir hayat var. O fotoğraf karesindekileri ben Diyarbakır’daki annelerin yanına da davet ediyorum. Bence oraya da bir gitsinler. Oradaki annelerin feryadını bir görsünler. Ama İstanbul’dakinde bir tiyatro var, orada bir tiyatro yok, orada bir gerçeklik var, orada bir gerçek hayat hikayeleri var . İnsanlar buradan sorumlu tuttukları bir parti var, HDP’yi sorumlu tutuyorlar. Çoğu anne baba çocuğunun dağa nasıl kaçırıldığını, hangi evden götürüldüğünü, nereden götürüldüğünü HDP’li yöneticilerin bunu nasıl organize ettiğini orada anlatıyorlar. Dolayısıyla o fotoğraf karesinde olanların hepsini Diyarbakır annelerinin yanına gidip, o gerçekle yüzleşip, bunu o annelere reva görenlere ortak bir tepki koymaya davet ediyorum. “
“Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken CHP’de tek kelime duymadık. Ellerinde bu anlamda olan bilgilerini, yeni gelmiş olabilir ellerine var ve vermemişlerse savcılığa bu da ayrı bir mesele. Bunları ilgili birimlere ulaştırmalarını arzu ediyoruz, ulaştırmaya kendilerini davet ediyoruz. 17-25 Aralık’tan sonra biz çetin bir mücadele veriyorken, FETÖ’nün ne olduğu belli olmayan kayıtlarını Meclis’in duvarlarına yansıtıp, grup toplantılarında bunları hep beraber alkışlatıp, FETÖ ile işbirliği yapıp, 30 Mart seçimlerine gidiyorken bizi devirmeye çalışan CHP’nin böyle bir tutumunun olması bizim açımızdan ciddi bir taraftı olmamaktadır. CHP önce bu işlerin içiresine giriyorken, 17-25’ten sonra çetin bir mücadele veriyorken, bankasının kapanmaması için mücadele eden milletvekillerini, basın yayın organlarının kapanmaması için kendini orada adeta zincirleyen, oraya bağlayan milletvekillerinin hesabını bir görsün. Ondan sonra bu anlamda konuştuklarını izleyelim.”
Belediye başkanlarından AK Parti’ye katılımlar olabilir
Mehmet Muş, bazı belediye başkanlarının grup toplantısında AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise, “Katılımlar olabilir grup toplantımızda. Başka siyasi partilerin belediye başkanlarının katılımları olabilir” yanıtını verdi.
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