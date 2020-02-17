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17:09 17 Şubat 2020
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    AK Parti’den 39 maddelik torba teklif: İzinsiz silah üreten ve internetten satış yapanlara cezalar artacak

    © AA / Metin Aktas
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    AK Parti, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenler ile internetten, televizyondan, radyodan, tanıtım, reklam ve satışı yapanlara yönelik cezaların artırılmasını öngören teklifi TBMM’ye sundu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de yaptığı açıklamada, hazırladıkları 39 maddelik torba teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili şu bilgileri verdi:

    ‘Gazilere ikinci maaş’

    •  Vazife ve harp malulü gazilerimize ikinci bir maaş bağlanması konusunda 5 bin sigorta iş gününü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra böyle bir imkanı getiriyoruz. Bu artık kanunen hüküm altına alınmış olacak, bu alandaki tartışmalar da sona ermiş olacak.

    Doğal afetlerde borçların ertelenmesi

    • Doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının bir yıla kadar ertelenmesine imkan getirecek bir düzenleme yapıyoruz.

    Dövizli askerlikte çalışma şartı kalkıyor

    • Türkiye’de ikamet etmeyen yurt dışında doğan orada süresiz ikameti olan orada yaşayan gençlerimizin çalışma şartını kaldırıyoruz ve onlara dövizli askerlikten de yararlanma imkanını getiriyoruz. Yani 3 yıl çalışma şartı bunlar için geçerli olmayacak.
    Yurtdışında yaşayanlara dövizle BES imkanı
    • Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizle BES imkanı getiriyoruz ve onlar dövizli bireysel emeklilik sistemine dahil olma imkanına sahip olacaklar.
    KOBİ’lere destek
    • KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkıyor. Bu, piyasaya KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla ekstra 175 milyar finansal bir destek anlamına gelmektedir.  

    İşverene asgari ücret desteği

    • İşverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı için asgari ücret desteğinin 75 lira olmasını bu  kanun teklifiyle sunmuş olacağız.
    • Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı İşsizlik Fonu’ndan destek veriyorduk. Bu desteğimiz 2021’in sonuna kadar devam edecek.

    Esnaf ahilik fonuna erteleme

    • Esnaf ahilik fonun başlangıcını yıl sonuna kadar erteliyoruz.

    Yenilenebilir enerji kaynakları için düzenleme

    • Tüketicinin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması ile alakalı bir düzenleme yapıyoruz. Yani bir vatandaşımız ben kullandığım elektriğin yenilenebilir enerjiden gelmesini istiyorum derse bu düzenlemeyle beraber buna imkan getirmiş olacağız. Buradaki fiyat tarifesinin belirlenmesi için de EPDK’ya yetki veriliyor.
    • Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle beraber getirmiş olacağız.

    3 ay içinde kira borcunu ödemeyenler tahliye edilecek

    • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarla 3 ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre veriyoruz. Bu süre içinde bu borçların ödenmesini talep ediyoruz.  Bu 3 ayın içinde bunlar eğer ödenmezse 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyelerinin sağlanması öngörülüyor. Tüm Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kiracılara şu çağrıyı yapıyoruz, 3 aylık süre içinde borçlarını ödesinler.
    Dernek üyeliğini ve ayrılanları bildirme zorunluluğu
    • Derneklere üye olma ve üyelikten ayrılmanın bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden hangi derneğe üye olduklarını, ayrıldıklarını buradan takip edebilme imkanına sahip olacaklar.

    İllegal bahis ve şans oyunları için BTK’ya kapatma yetkisi

    Yivsiz tüfekleri izinsiz üreten ve satış yapanların cezaları artıyor
    • Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası vardı. Bunu 3 yıldan 5 yıla kadar teklifte çıkartılmasını öneriyoruz. Bu ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı getirmiş olacağız. Yine satıcılık belgesi olmadan satış yapanlara ya da ihraç kaydıyla üretilmiş olan tüfekleri yurt içi piyasaya sürenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

    Televizyon, radyo, gazete ve internette, tanıtım, reklam ve satışa para cezaları

    • Bu saydığım silahlara yönelik ticari reklam tanıtım ve satışının yapılmasına idari para cezası getiriliyor. Yani televizyon, yazılı, görsel basın, internet üzerinden bunların yapılmasına idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların ticari tanıtımı ve satışı yapılırsa o kanala 419 bin 126 lira, yerel bir televizyon ise bu 20 bin 953 lira, ulusal süreli yayın ise 209 bin 563 lira, yerel bir yayın ise süreli bu rakam 10 bin 466 lira, ulus radyo ise 104 bin 781 lira, eğer yerel bir radyo bu tanıtım ve reklam faaliyeti yapılıyorsa 10 bin 475 lira, internet mecralarında bunların yapılması durumunda ise 104 bin 781 lira,  SMS ile bu tanıtım işlemleri yapılabiliyor, burada da 52 bin 388 lira idari para cezalarını kanun teklifimiz öngörüyor. 
    'İş Bankası hisseleri konusunda gerekli değerlendirme yapılıyor'
    • ( İş Bankası hisselerine ilişkin) Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bu kanun teklifinin TBMM’de hızlı bir şekilde görüşülerek yasalaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

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    Etiketler:
    TBMM, CHP, İş Bankası, AK Parti, Mehmet Muş
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