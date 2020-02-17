AK Parti’den 39 maddelik torba teklif: İzinsiz silah üreten ve internetten satış yapanlara cezalar artacak

AK Parti, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenler ile internetten, televizyondan, radyodan, tanıtım, reklam ve satışı yapanlara yönelik cezaların artırılmasını öngören teklifi TBMM’ye sundu.