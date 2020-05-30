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    Sosyalist ülkelerden Çin’in Hong Kong kararına destek

    © AFP 2020 / Leo Ramirez
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202005301042152384-sosyalist-ulkelerden-cinin-hong-kong-kararina-destek/

    Çin’in Hong Kong’a ilişkin aldığı ulusal güvenlik kararı tartışılmaya devam ediliyor. ABD tarafından Pekin yönetiminin kararı eleştirilirken, sosyalist yönetimlere sahip ülkelerin Çin’i destekledikleri görüldü.

    Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), Hong Kong’la ilgili yeni güvenlik yasasını 2878 'Evet', 1 'Hayır' ve 6 'Çekimser' oyla kabul etti.

    Ulusal Güvenlik Yasası, 'Çin merkezi hükümetini yıkma', 'isyana teşvik', 'dış müdahale', 'vatana ihane't, 'terör' ile 'ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını' içeriyor. Yasanın ayrıca, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasanın yürürlüğe gireceği belirtildi.

    Twitter
    Hong Kong'a ilişkin ulusal güvenlik yasası kabul edildi

    Kabul edilen yasa, Hong Kong’un geleceğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Yasayı eleştirenler, Hong Kong’un özerkliğinin kaybolduğunu iddia ederlerken, destekleyenler ise bölgede renkli devrim kalkışmalarına yönelik ciddi bir yasal önlem alındığı görüşünde.

    © AFP 2020 / Vivek Prakash
    Hong Kong

    ‘Çin özerkliğini kaybetti’

    Alınan bu karar, ABD yönetimi tarafından da tepkiyle karşılandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un özerklik statüsünü kaybettiğini öne sürerek, uluslararası finans merkezi özelliğinin tehlikeye girdiğini söyledi:

     “Uzunca süren çalışmalar ve oluşturulan raporlar sonucunda, Hong Kong’un Çin’den özerkliğini kaybetmeye başlaması nedeniyle ABD 1997 yılı öncesinde uyguladığı ayrıcalıkları sürdüremez. Konuyla ilgili Kongre’yi bilgilendirdim. Mantıklı olan hiç kimse, Hong Kong’un özerkliği olduğunu söyleyemez. Kanıtlar ortada.”

    ​Öte yandan, Pekin yönetiminin kararı sosyalist ülkeler tarafından ise destekle karşılandı.

    Kuzey Kore: Alınan önlemleri tamamen destekliyoruz

    Çin’in söz konusu kararını ‘meşru bir adım’ olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hong Kong’da Çin’in ulusal güvenliğini tehdit eden zor bir durumun ortaya çıktığını belirtti ve “Parti ve Çin hükümeti tarafından ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve ‘bir ülke, iki sistem’ politikasına dayanarak Hong Kong’un istikrarını ve refahını sağlamak için alınan önlemleri tamamen destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

    “Bu, dış güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından düzenlenen, sosyalist bir ülkenin imajını zedeleyerek, bölünmesi ve dağılması amacıyla toplumsal bozukluğu tırmandırmayı amaçlayan bir komplonun ürünüdür. Hong Kong meselesi, Çin’in iç işleriyle ilgili bir konu olduğundan, herhangi bir ülke veya gücün konuyla ilgili şunu ya da bunu söyleme hakkı yoktur. Hong Kong’un güvenliğine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına zararlı dış müdahalelere kategorik olarak karşı çıkıyoruz ve reddediyoruz.”

    Küba: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

    Küba da Hong Kong kararını destekleyen ülkeler arasında. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin'in iç işlerine müdahale edilmesini kınıyoruz ve Çin'in kalkınmayı sağlamlaştırma ve ulusal güvenliği güçlendirme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

    ​Vietnam: Çin’in politikasına saygı duyuyoruz ve destekliyoruz

    Vietnam Dışişleri’nden yapılan açıklamada ise ülkenin Hong Kong konusundaki tutumunun açık olduğu belirtildi.

    Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Doan Khac Viet, konuya ilişkin yapılan açıklamada ”Vietnam'ın tutumu açık. Vietnam, Çin’in 'bir devlet, iki sistem' politikasına saygı duyuyor ve destekliyor" denildi.

    Twitter
    Doan Khac Viet

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Kuzey Kore, Destek, Küba, Vietnam, Hong Kong, Çin
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