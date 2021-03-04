Rus uzman: Amerikalıların İdlib’e girme planları Türkiye’de ancak kızgınlık uyandırabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın ABD ve Türkiye’nin İdlib konusunda ortak çıkarlarını ilerletmek için yapıcı bir şekilde çalışacakları yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus uzman Truevtsev, ABD’nin İdlib’e müdahalesinin oradaki mevcut Rus-Türk işbirliğine zarar vermenin ötesinde herhangi bir katkısı olmayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazetecilerin Washington ve Ankara’nın İdlib konusundaki olası işbirliği ile ilgili bir sorusuna, ABD ve Türkiye'nin bu yönde ortak çıkarları ilerletmek için yapıcı bir şekilde çalışacağı yanıtını verdi.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Dr. Konstantin Truevtsev, Sputnik’e demecinde İdlib'deki durumun karmaşık olmasına rağmen, az ya da çok anlaşılıyor olduğuna inandığını ve Amerikalıların bölgeye müdahalesinin oradaki mevcut Rus-Türk işbirliğine zarar vermenin ötesinde herhangi bir katkısı olmayacağını ifade etti.

Truevtsev, “Suriye'deki Kürt oluşumlarını destekleyen Amerikalıların İdlib'de neler yakalamaya çalıştıklarını anlayamıyorum. Oradaki durum kolay olmasa da bir netlik söz konusu. Şu anda orada Rusya ve Türkiye’nin katılımı ile ilgili bir çalışma formülü mevcut. İdlib'deki durum yavaş fakat emin adımlarla çözüme doğru ilerliyor. Ve Amerikalıların orada hangi rolü oynayabileceğini hayal etmek zor. Bizzat ben, onların İdlib'de herhangi bir pozisyonu olduğunu görmüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Bugün Astana süreci çerçevesinde oluşturulan İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde şu kuvvetler faaliyet gösteriyor:

1. Eskiden de olduğu gibi hala orada bulunan ve Amerikalıların da terörist kabul ettiği, El Kaide’nin şubesi El Nusra Cephesi tarafından oluşturulan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun üyesi olan teröristler.

2. Türk yanlısı oluşumlar.

3. İslamcılarla ilişkileri olmasına rağmen özerk yapılar olan öz yönetim organları. Ve belki de farklı koşullarda onlarla Suriye ordusu arasında müzakereler mümkün olabilirdi.

4. Suriye ordusunun son zamanlarda sivillere yönelik üç geçiş noktası yaptığı için giderek azalan bir sivil nüfus söz konusu.''

Truevtsev, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu nedenle bana göre İdlib’deki durum kesinlikle net. Bundan sonraki gelişmeler de az çok anlaşılır nitelikte olacak. Bu nedenle Amerikalıların buraya müdahalesinin, bölgedeki mevcut etkileşimin çalışma mekanizmalarına zarar vermek dışında herhangi bir katkısı olmayacak.”

Hal böyleyken Amerikalıların bu niyetinin Türkiye'de ancak güvensizlik ve kızgınlık uyandırabileceğine dikkat çeken Truevtsev, şunları söyledi:

“ABD'nin İdlib ile ilgili açıklamaları, küçük ya da büyük ölçekte etkili katılım şanslarının kesinlikle olmadığı bir yerde varlıklarını belirleme girişimidir. Bu koşullar altında İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesine girme girişimleri, Türklerde ancak kızgınlık ve güvensizlik uyandırır.”

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