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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yol ve Kuşak Forumu'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la.

    ‘Çin ve Rusya, Türkiye’yi yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor’

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    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Çinli Bakan’ın ziyaretini Sputnik'e değerlendiren Dr. Barış Adıbelli, ‘Çin ve Rusya, Türkiye’yi yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor’ dedi.

    Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Türkiye'yi görüştüğü sırada Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Türkiye’yi ziyaret etmesinin 'anlamlı' olduğuna dikkat çeken Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Barış Adıbelli, şunları söyledi:

    “Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin’in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu. Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel işbirliği gibi rutin konular konuşulurken ilk defa Çin, Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve Birleşmiş Milletler sisteminin yapılarının yeniden kurgulanması üzerine işbirliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını verdi. Bunun yanında Ortadoğu’ya barış ve istikrarın getirilmesi konusunda Çin, Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini de gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye’nin sahip olduğu bilgi ve tecrübelerle Çin'e bu süreçte katkıda bulunacağını söyledi.”

    ‘Çin, Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini destekliyor’

    Adıbelli ayrıca, “Vang Yi’nin en önemli mesajı, Türkiye’nin kendi ulusal koşullarına uygun sosyal sistemi, ekonomik kalkınma modelini ve kalkınma yolunu seçme hakkına sahip olduğunu belirtmesiydi. Bu bağlamda, Çin’in Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediğini karşılığında ise Çin’in önemli çıkarları ve endişeleri konusunda da Türkiye’den destek beklediklerini vurguladı” ifadelerini kullandı.

    ‘Çin ve Rusya yeni bir küresel düzenin kurulması için kolları sıvadı’

    Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yakın zamanda Çin’e yaptığı ziyareti de hatırlatan Adıbelli, “İki bakan Çin’de bir araya geldiğinde ABD’nin küresel baskısına karşı Rusya ile yeni bir stratejik işbirliğinin

    de yol haritasını açıklamıştı. Bu yeni stratejik işbirliği açıkça ABD’ye ve mevcut küresel düzene karşı bir meydan okumaydı. Çin ve Rusya yeni bir küresel düzenin kurulması için kolları sıvamış görünüyor. Bu bağlamda, Türkiye ziyareti de gösteriyor ki Çin ve Rusya Türkiye’yi de bu yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor” dedi.

    ‘Türkiye, Çin için vazgeçilmez hale geliyor’

    Dr. Adıbelli, “Türkiye’nin jeopolitik konumu Türkiye’yi Çin için vazgeçilmez hale getiriyor” diyerek şunları ekledi:

    “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin Avrupa’ya açılan iki önemli kapısından birisini Türkiye oluşturuyor. AB için de Türkiye, Asya’ya ve Çin’e açılan yegâne kapı. Dolayısıyla AB’nin Türkiye’ye karşı yumuşama sinyali vermesi, Çin’in Türkiye’ye büyük bir önem atfetmesi, bölgede yeni bir jeopolitik dengenin doğuşunu bize müjdeliyor.”

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    Etiketler:
    Xi Jinping, Vladimir Putin, Rusya, Doğu, Avrasya, Barış Adıbelli, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı, dışişleri bakanı, Türkiye, Vang Yi, Çin
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