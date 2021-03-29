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    Amerikalıların İdlib’e girme planları

    Rus uzman: İdlib’deki istikrarın başlıca karşıtları teröristler

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    Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının İdlib’deki ateşkes ihlalleri ile ilgili alınacak önlemler konusunda vardığı anlaşma sonrasında bölgedeki durumu değerlendiren Rus uzman Semenov, devam eden ihlallerin bölgenin istikrara kavuşmasını istemeyen bazı güçlerden kaynaklandığını belirtti.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İdlib’deki ateşkes ihlalleri ile ilgili önlemler konusunda anlaşmaya varmalarına rağmen İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes ihlalleri durmadan devam ediyor.

    Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, bu durumun esas olarak İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde faaliyet gösteren bazı güçlerin durumu istikrara kavuşturma konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığına inandığını ifade etti.

    Semenov, “Bu endişe verici istatistiğin devam etmesinin başlıca nedeni, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma konusundaki isteksizliktir. Statükoyu sürdürmek istemeyen belli başlı güçler var. Bu nedenle onlar için bölgede gerginliği sürdürmek ve İdlib çevresindeki durumun istikrara kavuşmasının önüne geçmek önemli diye konuştu.

    Terörist grupların, Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin kendileriyle daha aktif bir şekilde mücadele etmelerine olanak tanıyabilecek uzun vadeli istikrarın başlamasından korktukları için İdlib'deki istikrarsızlığı sürdürmek için her şeyi yaptıklarına dikkat çeken Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu özellikle de Suriye'nin bu bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplar için geçerli. Bu kişiler uzun vadeli istikrarın Türkiye ve Suriye muhalefetine, Esad güçlerine karşı koymak için oyalanmadan kendilerine karşı daha aktif bir şekilde mücadele etmelerine olanak sağlayacağından korkuyor.”

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    Etiketler:
    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, İdlib, Rusya, Türkiye, Suriye
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