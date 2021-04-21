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    Putin, parlamento üyelerine sesleniş konuşmasını yapıyor

    ‘Rusya, ABD’nin Ukrayna ve Belarus üzerinden giriştiği yeni saldırganlığa karşı aktif savunmaya geçiyor’

    © Sputnik / Сергей Гунеев
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yaptı. Putin’in 'Yaptırımlar ve provokasyonlar ile Rusya'nın üstüne gitmeye çalışıyorlar' açıklamasını değerlendiren Mehmet Ali Güller, “Putin’in sözleri, saldırgan ABD karşısında savunma pozisyonunda kalarak sert yanıt verme kararlılığına işaret ediyor” dedi.

    Rus lider konuşmasında, "Ne yazık ki siyasi sebepler ile uygulanan yasadışı ekonomik yaptırımlara, birinin kendi iradesini güç kullanımı ile başkasına dikte etmesine dünyadaki herkes alışmış gibi görünüyor. Bu uygulama, şu an çok daha tehlikeli bir şeye evrilmekte” değerlendirmesinde bulundu.

    Ukrayna, Belarus ve Venezüella örneklerini anlatan Putin, Batı’ya, “Darbe ya da siyasi suikast planlayamazsınız, bu kadarı artık fazla. Tüm sınırları çoktan aştınız” dedi.

    Putin federal meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik / Михаил Метцель
    Putin federal meclis üyelerine seslendi: Birileri köprüleri yakmak isterse, bilmelidir ki Rusya’nın yanıtı sert olacak

    ‘Rusya, Batı karşısındaki savunma pozisyonunu koruyacaktır’

    Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Güller, Putin’in bu açıklamalarını Sputnik’e yorumladı. Güller, şunları kaydetti:

    “Rusya, Batı karşısındaki savunma pozisyonunu koruyacaktır, keza Çin de... Her iki ülke de uluslararası düzenin korunmasını savunmaktadır ve bu çizgiyi sürdürecekleri görülmektedir. Putin’in sözleri, saldırgan ABD karşısında savunma pozisyonunda bir değişikliğe değil ama savunma pozisyonunda kalarak sert yanıt verme kararlılığına işaret ediyor. Buna aktif savunma hali de diyebiliriz. Yani Rusya, ABD’nin Ukrayna ve Belarus üzerinden giriştiği yeni saldırganlığa karşı aktif savunmaya geçiyor.”

    ‘ABD, Moskova’yı daha da sıkıştırmayı planlıyor’

    ABD'nin, Rusya'yı çevreleme stratejisini de değerlendiren Güller, şunları kaydetti:

    “SSCB’ye karşı çevreleme stratejisi uygulayan ABD, SSCB dağıldıktan sonra da bu stratejiyi sürdürdü. Hatta daraltarak uyguladı. Bu kez eski SSCB ülkeleri ile Varşova Paktı ülkelerini Avrupa Birliği’ne (AB) ya da NATO’ya alarak Rusya Federasyonu’nu çevrelemeyi daraltarak sürdürdü. Yani NATO kuvvetleri, Moskova’ya aslında SSCB döneminde olduğundan çok daha yakın artık... ABD’nin son Ukrayna cephesi oluşturma girişimi de yine bu çevreleme stratejisinin sonucudur. Farklı olarak bu kez Ukrayna hamlesini, AB’yi de yeniden NATO üzerinden yörüngesine almaya çalışmak amacıyla uygulamaktadır. ABD’nin Belarus’ta son deşifre olan darbe girişimi ve Lukaşenko’ya suikast girişimi de bu kapsamdadır. ABD, Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus’u da düşürerek Baltıklardan Karadeniz’e uzanan bir hat üzerinde Rusya’ya karşı cephe genişletmeyi ve Moskova’yı daha da sıkıştırmayı planlıyor. İşte Putin’in açıklamasındaki sert ton ve ‘artık yanıt verme’ kararlılığı ifade etmesi bu nedenledir.”

    ‘ABD’nin bu saldırganlığı aslında sadece Rusya ya da Çin’in de sorunu değildir’

    Öncelikle zamanın ABD’nin aleyhine, Çin ve Rusya’nın lehine olduğu saptamasının yapılması gerektiğini ifade eden Güller, “Yani acelesi olan ABD’dir. Neden? Çünkü ABD’nin hegemonyası zayıflıyor. Zaman geçtikçe ABD’nin kendisinden sonra gelen ülkelerle arasındaki makas daralıyor. İşte ABD’yi daha saldırgan hamleler yapmaya iten de bu durumdur” diye ekledi. Güller, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “ABD’nin bu saldırganlığı aslında sadece Rusya ya da Çin’in de sorunu değildir. Türkiye’nin de İran’ın da Venezüella’nın da Asya’nın da Afrika’nın da Latin Amerika’nın da sorunudur. Zira ABD sadece yaptırımlar uygulamıyor, doğrudan ayaklanmalar kışkırtarak turuncu darbeler yapmaya çalışıyor, suikastlar düzenliyor. O nedenle ABD’nin bu saldırganlığı tüm dünyanın sorunudur. Ve evet, AB ülkelerinin de sorunudur. Zira ABD, NATO üzerinden AB’yi yeniden Ukrayna cephesinde yörüngesine almaya çalışırken, aslında bu ülkeleri de ateşe atmaktadır. Almanya başta Avrupa ülkelerinin Rusya’yla enerji işbirliğini bozmaya çalışarak bu ülkelere son tahlilde zarar vermektedir. İşte bu tablo, aslında Rusya’nın nasıl bir ittifak politikası izleyeceğine de işaret etmektedir. Ukrayna ya da Belarus’un çıkarları ABD’nin umurunda olmadığı gibi, Almaya ya da Fransa’nın çıkarları da ABD’nin umurunda değildir. ABD’nin hedefi bu ülkeler üzerinden Rusya’yı sıkıştırmaktır. Küresel düzlemde ana konumlanma şöyle: ABD, yanına AB ve Hindistan’ı alarak Çin ve Rusya’ya karşı konumlanmaya çalışıyor. ABD’nin Hindistan’ı buna zorlaması elbette kolay değil. Nitekim Rusya, Hindistan’la ilişkilerini daha da geliştirmek üzere yeni hamleler yapmış durumda. Ama ABD’nin Ukrayna cephesi üzerinden yakın tehdidi nedeniyle, Rusya’nın öncelikle ABD stratejisine mesafeli AB ülkeleriyle diplomatik temasları artırması gerekiyor. Burada kritik ülke Almanya’dır. ABD’nin Ukrayna üzerinden saldırganlığını artırabilmesi Almanya’yı buna ikna edip edememesine bağlıdır.”

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