Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar: Türkiye, havalimanında sorumluluk almak ve tam destek olmak için bir teklif sundu

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilme kararının ardından ülkedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin çeşitli temaslar devam ediyor. Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammed Hanif Atmar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliği için sorumluluk alma ve tam destek olma konusunda teklif sunduğunu söyledi.

ABD’nin 11 Eylül’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkiler görüşmeler devam ediyor. Bu güvenliği sağlamak için Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi dahil birçok platformda talebini dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammed Hanif Atmar, bu konuyla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

Bakan Atmar, “NATO ve ABD ile Afganistan’da kalmaları için bir anlaşma yapmıştık ve artık çekiliyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama biz onlarla Afganistan’daki birliklerini çektikten sonra da işbirliğine devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kabil’de uluslararası havalimanının güvenliğinin sağlanması için attığı adımları “Çok önemli bir girişim” olarak değerlendiren Atmar, “Kabil’deki uluslararası havalimanının hem işlevsel kalması ve erişebilir olması hem de Afganistan'daki diplomatik misyonların kullanımı için uygun kılınması gerekiyor. Türkiye bu konuda sorumluluk almak ve tam destek olmak için bir teklif sundu” dedi.

Türkiye’nin desteklerini “kesinlikle” beklediklerini ifade eden Bakan Atmar, “Bizim Türkiye ile bağlarımız çok sağlam. Türkiye ile iyi bir işbirliğimiz var. Türkiye bizi desteklemek için son derece cömert davrandı” değerlendirmesini de ekledi.

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