Macron'dan AB'ye 'Doğu Akdeniz'deki ihlallere' karşı yaptırım çağrısı

Türkiye’yi işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’ın deniz sahalarının ihlal edilmesi karşısında daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Macron, provokasyonlara yanıt vermemenin AB için ciddi bir hata olacağını söyledi.

Libya ve Doğu Akdeniz nedeniyle Ankara-Paris arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan bu kez de yaptırım açıklaması geldi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile bir araya gelen Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki ülke içinde hayati önem taşıyan Akdeniz’in bu bölümünde, enerji ve güvenlik konuları vazgeçilmezdir. Burada söz konusu olan şey, Türkiye ve Rusya’nın giderek kendilerini daha fazla gösterdiği ve buna rağmen AB’nin çok az şey yaptığı bir güç mücadelesidir” dedi.

Daha fazla yaptırım imasında bulunan Macron, “Doğu Akdeniz’deki güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Bu, Avrupa için bir seçenek değildir ve Fransa’nın da izin vereceği bir konu değildir” ifadelerini kullandı.