İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden tırmanan krizde Atina'ya destek verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in Yunanistan'ın yanında olduğunu' açıkladı.

Akdeniz’de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail’den açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Yunanistan’ın yanında olduğu belirtildi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre açıklamada “İsrail Yunanistan’a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder” denildi.

Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz’de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında gerilimi yeniden yükseltmişti. Yunanistan, dün Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin acilen toplanmasını istemişti.