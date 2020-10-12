Yunanistan Dışişleri'nden Türkiye'nin Navtex ilanına tepki: Doğrudan bölgedeki barışı tehdit eden bir adım

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Navtex ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye tarafından dün gece saatlerinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için ilan edilen Navtex'e tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunan kıta sahanlığı içerisinde bulunan Meis'in güneyinde, Yunanistan kıyılarından sadece 6.5 deniz mili uzaklıkta ilan edilen yeni Türk Navtex'i büyük bir gerilim hamlesidir" ifadelerine yer verildi.

'Türkiye'nin güvenilmez olduğunu gösterdi'

Yunan Dışişleri ayrıca, Bakan Çavuşoğlu ile Dendias arasında gerçekleşen görüşme sonucunda atılan bu adımın Türkiye'nin 'güvenilmez olduğunu gösterdiğini' vurguladı ve "Türkiye'yi kararını geri çağırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu:

"Türkiye, geçen yüzyılları andıran saldırgan ve yasa dışı taktiklerinde ısrar ediyor ve bölgedeki istikrarsızlığın ve ana faktörü olduğunu şüphesiz bir şekilde doğruluyor.

Yunanistan, egemenlik haklarını savunmaya devam ederken, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine de katkıda bulunacaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile geçen hafta Slovakya'da gerçekleştirilen görüşmede 'istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kalındığı' açıklanmıştı.

Dendias: Türkiye ortamı dinamitliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Elefteros Tipos gazetesine verdiği demecinde, “Maraş sahilinin bir bölümünün açılması kararı ve Türkiye’nin 28 Ekim’de (İtalya’nın ‘teslim ol’ çağrısına ‘hayır’ yanıtı verilerek Yunanistan’ın 2. Dünya Savaşı’na katılması) tatbikat için Navtex yayımlaması, gerginliğin azalmasına katkıda bulunmuyor. Bu tür tahrikler, kritik bir dönemde ortamı dinamitliyor” dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Dendias, açıklamasında Yunanistan’ın da Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de yapılacak askeri tatbikat için Navtex yayımladığından ise bahsetmedi.

Yeni Navtex, tartışmalı Meis Adası'nın güneyinde

22 Ekim tarihine kadar ilan edilen Navtex sonucunda Oruç Reis, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan Meis adasının güneyinde görev yapacak.

Oruç Reis'e ayrıca Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik edecek.