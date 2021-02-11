Yunan hükümetinden Ankara karşıtı ülkelerle 'Dostluk Forumu' adı altında ittifak toplantısı

'kardeşçe sevgi' anlamına gelen 'Philia' adını taşıyan Forum'un ilk dışişleri bakanları toplantısı, 'bölgede barış ve dostluğu teşvik' gündemiyle bugün Atina'da düzenledi. Katılımcı ülkeler olan Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fransa'nın ortak özelliği, Türkiye ile netameli ilişkileri.

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Türkiye gerilimine istikşafi görüşmeler molası verilmişken, Kiriakos Miçotakis hükümeti 'Dostluk Forumu' adı altında Ankara karşıtı ittifak toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin dışında kaldığı Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nun diplomatik platformu niteliğindeki, 'kardeşçe sevgi' anlamına gelen 'Philia' adını taşıyan Forum'un ilk dışişleri bakanları toplantısı, 'bölgede barış ve dostluğu teşvik' gündemiyle bugün Atina'da düzenledi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli bakanların biraraya geldiği toplantıya Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da video bağlantısıyla katıldı.

Ankara ile netameli ilişkileri gibi bir ortak özelliği bulunan bu ülkelerin hepsi Doğu Akdeniz geriliminde Atina'nın tarafını tutmuştu.

Türkiye'ye karşı ittifakları pekiştirmeyi amaçlayan toplantının açılışında konuşan Yunan Başbakanı, Türkiye ile Doğu Akdeniz gerilimine atıfla "Burada hepimiz uluslararası hukuka ve deniz hukukuna inanıyoruz. Sorunlar ve anlaşmazlıklar sadece bu yolla çözülebilir" dedi.

Foruma katılan 7 ülkenin izledikleri politikalarla diğer devletleri hedef almadığından söz eden Miçotakis, 7 katılımcının düzenli temas ve toplantılar yapacağını aktararak şöyle dedi:

"Yunanistan'ın bu tip işbirliği arayışında olması doğaldır, geniş komşu çevremizde çok boyutlu meydan okumalar bunu lüzumlu kılıyor."

Yunan devlet televizyonu ERT'nin Dostluk Forumu'nun ilk dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili görüş aldığı Yunan diplomatik kaynaklar, organizasyonun, 'Yunanistan'ın Ortadoğu-Körfez ile Balkanlar-Avrupa'nın geri kalanı arasında köprü olarak oynadığı hayati önemi ortaya koyduğunu' dile getirdi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, İsrail, İtalya ve Ürdün'ün Ocak 2020'de ilan ettiği Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu Eylül 2020'de atılan imzalarla resmiyet kazanmıştı.