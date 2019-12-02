'Auschwitz temalı' yılbaşı süslemesi satan Amazon'a tepki

Yeni geride bıraktığımız ‘Black Friday’ (Kara Cuma) çılgınlığında tüketim kültürünü ihraç ettiği gerekçesiyle protesto edilen e-ticaret devi Amazon, bu kez de Auschwitz toplama kampına ait görsellerin bulunduğu yılbaşı süslemeleri sattığı için eleştirilerin odağına yerleşti.

Amazon tarafından satışa sunulan ve üzerinde Polonya’daki Auschwitz-Birkenau toplama kampına ait görsellerin bulunduğu yılbaşı süslemeleri tepki topladı.

Milyonlarca insanı ölüme taşıyan trenlerin, kamptaki barakaların resmedildiği eşyalar arasında yılbaşı süslerinin yanı sıra şişe açacağı ve mousepad de yer aldı.

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama olan ve daha sonra müzeye çevrilen Polonya'daki Auschwitz Müzesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Auschwitz’e ait görüntülerin bulunduğu yılbaşı süslemelerini satmak uygun görünmüyor. Bir şişe açacağının üzerinde Auschwitz’in olması daha çok rahatsız edici ve saygısızlık” ifadelerini kullandı.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Paylaşımın ardından Amazon’a tepki mesajları yağarken, şirket ürünleri satıştan kaldırdığını duyurdu. Metro gazetesine bir açıklama yapan Amazon Sözcüsü, “Tüm satıcılar satış kurallarımıza uymak zorundadır, uymayanlar hesaplarının kaldırılması da dahil olmak üzere yaptırımlara maruz kalacaktır” dedi.

İkinci Dünya Savaşı döneminde Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen 1.3 milyon Yahudiden 1.1 milyonu katledilmişti. Kampta Yahudi olmayan en az 100 bin kişi de öldürülmüştü.