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17:36 29 Kasım 2019
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    Avrupa'da 'Kara Cuma' protestoları: Kapitalizmi yakalım, benzini değil

    © REUTERS / STAFF
    Avrupa
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    Dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan ‘Kara Cuma’ Avrupa’da protestolarla da karşılandı. Aşırı tüketim ve iklim krizine etkisinin ön plana çıktığı protestolardan en çok da bu kültürü kıtaya sokmakla suçlanan Amazon nasibini aldı.

    ABD'de Şükran Günü'nden hemen sonra gelen ve birçok ürünün indirimli satışa sunulduğu ‘Black Friday’ (Kara Cuma) milyonları alışveriş çılgınlığına sürüklerken, Avrupa çapında protestolara neden oldu.

    En geniş çaplı eylemlerden birinin düzenlendiği Fransa’da, onlarca eylemci bu tüketim çılgınlığını ülkeye getirmekle suçladıkları e-ticaret devi Amazon’u protesto etti.

    Başkent Paris’in Clichy bölgesinde Amazon’a ait merkezin önünde sabahın ilk ışıklarıyla toplanan protestocular, 'Amazon’a ve onun dünyasına hayır' yazılı pankart açtı.

    © AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN
    Paris’te Amazon’a ait merkezin önünde toplanan protestocular, 'Amazon’a ve onun dünyasına hayır' yazılı pankart açtı.

    Avrupa Parlamentosu’nun sol görüşlü üyesi Manon Aubry de eyleme destek verdi. Aubry, protestonun Amazon tarafından yaratılan sosyal, çevresel ve ekonomik zararı kınama amacı taşıdığını söyledi.

    'Aşırı üretime son ver'

    ‘Daha demokratik bir küreselleşme’ için kampanya yürüten Attac adlı grup, Lyon kentinde bulunan Amazon’un lojistik merkezi önünde de bir oturma eylemi yapıldığını belirtti. ‘Amazon yayılmaya son ver, aşırı üretime son ver pankartı taşıyan eylemcilerin polis tarafından dağıtıldığı aktarıldı.

    Amazon’un Fransa temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, insanların ifade özgürlüğü hakkına saygı duydukları ancak insanların çalıştıkları bir yerde şiddet eylemleri düzenlenmesine izin veremeyecekleri belirtildi. Kurum, eylemcilerin ve Attac’ın yanlış iddialar ve siyasi sebeplerle Amazon’u işaret ettiğini savundu.

    ‘Çalış, tüket ve çeneni kapat’

    Paris’in iş bölgesi olarak bilinen La Defense’da da 40 kadar gencin büyük bir alışveriş merkezinin kapısında insan zinciri kurarak geçişi engellemeye çalıştığı belirtildi. Merkezin girişine, ‘Kapitalizmi yakalım, benzini değil’ yazılı dev bir afiş asıldı.

    Mağazaların kapıları önünde de toplanan gençler, “Çalış, tüket ve çeneni kapat, işte gençliğe verilen mesaj bu” şeklinde slogan attı.

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    Paris'te bir alışveriş merkezinde toplanan gençler, “Çalış, tüket ve çeneni kapat, işte gençliğe verilen mesaj bu” sloganlarıyla tüketim çılgınlığını protesto etti.

    Siyasetçileri bile 'tüketim çılgınlığını yüceltilmesi' diyor

    Fransa’da pazartesi günü mevzuatta yapılan bir değişiklikle, indirim sezonlarında tüketicileri yanlış yönlendirebilecek promosyonların yapılması yasaklanmıştı. Değişiklik, özellikle ‘Kara Cuma’ kampanyalarını hedef almıştı ve şu tanımı yapmıştı, ‘ABD’den ithal edilen, tüketim çılgınlığını yücelten muazzam bir operasyon’.

    İspanya'da mağazaları hedef aldılar

    Fransa dışında İspanya ve Almanya gibi ülkelerde de ‘Kara Cuma’ protesto edildi. Başkent Madrid’de toplanan eylemciler, ‘tüketim çılgınlığı=iklim krizi’ yazılı pankart açtı. Greenpeace tarafından yapılan eylemde ayrıca mağaza vitrinine çıkan bir aktivisit, 'Gezegen için kara bir gün' yazılı bir afiş açtı.

    © AP Photo / Paul White
    Madrid'de 'Kara Cuma' alışveriş çılgınlığını protesto eden Greepeace aktivisti, bir mağazanın vitirinde 'Gezegen için kara bir gün' yazılı afiş açtı.
    Almanya’da Amazon çalışanları iş bıraktı

    Almanya’da ise, Amazon çalışanları şirketi protesto etti. Şirketin Kara Cuma üzerinden ciddi miktarlar kazandığını ancak kendi iş koşullarını ve ücretlerini iyileştirmediğini söyleyen yüzlerce Amazon çalışanı iş bıraktı.

    Grevi örgütleyen Verdi sendikası Sözcüsü Eva Völpel, Amazon’un Leipzig, Bad Hersfeld, Koblenz, Rheinberg, Werne ve Graben’deki dağıtım merkezlerinde çalışan birkaç yüz işçinin işi durdurduğunu açıkladı.

    Amazon ise grevin sıkıntı yaratmayacağını ve teslimatların zamanında yapılacağını savundu.

    Etiketler:
    Kapitalizm, İş bırakma, Alışveriş, Mağaza, Lyon, Paris, Madrid, İspanya, Almanya, Fransa, Amazon, Protesto, iklim krizi, Kara Cuma, Black Friday, Aşırı tüketim
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